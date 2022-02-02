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В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022

В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:44

2022-02-02T16:44

2022-02-02T17:26

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для организации дополнительных мест."Коечный фонд у нас готов для развертывания дополнительных мощностей, в том числе резервирование. У нас уже есть колоссальный опыт, который позволяет увеличить практически до 305 тысяч коек. Сегодня развернуто 189 тысяч коек, оборудованных под пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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