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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koyki-1770702815.html
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:44
2022-02-02T17:26
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
правительство рф
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для организации дополнительных мест."Коечный фонд у нас готов для развертывания дополнительных мощностей, в том числе резервирование. У нас уже есть колоссальный опыт, который позволяет увеличить практически до 305 тысяч коек. Сегодня развернуто 189 тысяч коек, оборудованных под пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html
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общество, коронавирус в россии, правительство рф, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
16:44 02.02.2022 (обновлено: 17:26 02.02.2022)
 
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: развернуто 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, есть резерв

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для организации дополнительных мест.
"Коечный фонд у нас готов для развертывания дополнительных мощностей, в том числе резервирование. У нас уже есть колоссальный опыт, который позволяет увеличить практически до 305 тысяч коек. Сегодня развернуто 189 тысяч коек, оборудованных под пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииПравительство РФКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил Мурашко
 
 
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