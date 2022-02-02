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В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:44
2022-02-02T16:44
2022-02-02T17:26
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России развернуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом, кроме того, есть резерв для организации дополнительных мест."Коечный фонд у нас готов для развертывания дополнительных мощностей, в том числе резервирование. У нас уже есть колоссальный опыт, который позволяет увеличить практически до 305 тысяч коек. Сегодня развернуто 189 тысяч коек, оборудованных под пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
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общество, коронавирус в россии, правительство рф, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
16:44 02.02.2022 (обновлено: 17:26 02.02.2022)
В России развернули 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: развернуто 189 тысяч коек для пациентов с COVID-19, есть резерв