https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701348.html
Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом
Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом
Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:38
2022-02-02T16:38
2022-02-02T16:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, и я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора - ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы", - подчеркнул он.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, москва, сергей собянин
16:38 02.02.2022 (обновлено: 16:48 02.02.2022)
Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Собянин: есть надежда, что ситуация с COVID-19 будет стабилизироваться