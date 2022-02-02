https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701348.html

Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 02.02.2022

Собянин выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:38

2022-02-02T16:38

2022-02-02T16:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Динамика роста заболеваемости COVID-19 на этой неделе снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, и я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора - ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, москва, сергей собянин