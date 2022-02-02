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В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области число заражённых коронавирусом выросло на 10 188 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:53
2022-02-02T11:53
2022-02-02T11:53
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число заражённых коронавирусом выросло на 10 188 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 188 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 37 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 11 475 человек.
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В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 10 188 новых случаев COVID-19, умерли 37 человек