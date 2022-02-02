https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770640871.html

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области число заражённых коронавирусом выросло на 10 188 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:53

2022-02-02T11:53

2022-02-02T11:53

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число заражённых коронавирусом выросло на 10 188 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 188 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 37 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 11 475 человек.

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770594344.html

московская область (подмосковье)

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