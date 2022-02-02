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В Москве за сутки госпитализировали 1617 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1617 больных COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1617 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 23 784 случая COVID-19, умерли 78 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:47
2022-02-02T11:47
2022-02-02T11:47
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 23 784 случая COVID-19, умерли 78 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 23 784, госпитализированы - 1617 человек, выздоровели - 11 475 человек, 78 человек умерли за сутки", - сообщается в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 402 668 случая коронавируса, выздоровели 1 981 801 человек, умерли 39 116 человек.
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В Москве за сутки госпитализировали 1617 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 23 784 новых случая COVID-19, умерли 78 человек