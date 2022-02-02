Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770613655.html
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге - РИА Новости, 02.02.2022
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге
Больше половины всех случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:36
2022-02-02T11:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
коронавирус covid-19
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25b2a022812c8781d60c2c456358f40.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Больше половины всех случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Крупные города, Москва, Московская область - это одна агломерация большая, и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом, в целом, по стране. Пришел "омикрон", здесь он уже завоевал позиции, очень быстро распространяется и дает те цифры, о которых мы говорим", - сказала Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220202/omikron-1770613156.html
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9456c2d431edf833b16470f434d4fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии
09:36 02.02.2022 (обновлено: 11:10 02.02.2022)
 
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге

В Роспотребнадзоре заявили о быстром распространении COVID-19 в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Больше половины всех случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Крупные города, Москва, Московская область - это одна агломерация большая, и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом, в целом, по стране. Пришел "омикрон", здесь он уже завоевал позиции, очень быстро распространяется и дает те цифры, о которых мы говорим", - сказала Попова.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
09:34Распространение коронавируса
Попова назвала результаты борьбы с "омикроном" очень неплохими
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19Анна ПоповаКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала