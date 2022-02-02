https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770613655.html

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге - РИА Новости, 02.02.2022

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге

Больше половины всех случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:36

2022-02-02T09:36

2022-02-02T11:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Больше половины всех случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Крупные города, Москва, Московская область - это одна агломерация большая, и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом, в целом, по стране. Пришел "омикрон", здесь он уже завоевал позиции, очень быстро распространяется и дает те цифры, о которых мы говорим", - сказала Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220202/omikron-1770613156.html

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москва

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