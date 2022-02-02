https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770606604.html

COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения

COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения - РИА Новости, 02.02.2022

COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения

Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:34

2022-02-02T08:34

2022-02-02T09:38

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 "омикрон" снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали РИА Новости эксперты в области здравоохранения.Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с "омикроном" связана с тем, что он легко передается.В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, "критически важно" определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.По мнению Беннет, меньший уровень смертности от "омикрона" по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, "нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться". Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут."Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов", - заявила Беннет.

https://ria.ru/20220202/lechenie-1770601993.html

https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html

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общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса