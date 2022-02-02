https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770606604.html
COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения
COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения - РИА Новости, 02.02.2022
COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения
Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:34
2022-02-02T08:34
2022-02-02T09:38
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 "омикрон" снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали РИА Новости эксперты в области здравоохранения.Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с "омикроном" связана с тем, что он легко передается.В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, "критически важно" определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.По мнению Беннет, меньший уровень смертности от "омикрона" по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, "нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться". Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут."Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов", - заявила Беннет.
https://ria.ru/20220202/lechenie-1770601993.html
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общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:34 02.02.2022 (обновлено: 09:38 02.02.2022)
COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения
Эксперты здравоохранения: COVID-19 становится эндемичным, а локдауны менее эффективными
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 "омикрон" снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали РИА Новости эксперты в области здравоохранения.
Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.
По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с "омикроном"
связана с тем, что он легко передается.
"К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости "омикрона", но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены", - заявила агентству профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.
В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне
считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, "критически важно" определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.
По мнению Беннет, меньший уровень смертности от "омикрона" по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.
При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.
"Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия - это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19", - заявил Стойе.
Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, "нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться". Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут.
"Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов", - заявила Беннет.