https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html

Запад готовится к прощанию с пандемией

Запад готовится к прощанию с пандемией - РИА Новости, 02.02.2022

Запад готовится к прощанию с пандемией

Тема пандемии уходит с первых полос британских газет. Понятно, что все затмили скандалы, связанные с тусовками в аппарате премьер-министра, и раздутые страсти... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:00

2022-02-02T08:00

2022-02-02T07:58

авторы

коронавирус covid-19

великобритания

сша

евросоюз

омикрон-штамм коронавируса

вакцина "спутник v"

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Тема пандемии уходит с первых полос британских газет. Понятно, что все затмили скандалы, связанные с тусовками в аппарате премьер-министра, и раздутые страсти вокруг России и Украины, но коронавирус от этого не исчез. И все же британский кабинет министров ведет себя так, будто COVID-19 здесь уже почти проводили: с четверга прошлой недели в Англии отказались от защитных масок, прикрывать нос и рот в магазинах и общественном транспорте необязательно. При посещении публичных мероприятий и ночных клубов COVID-паспорта теперь тоже не нужны. Сняты ограничения на визиты родственников в домах престарелых. Борис Джонсон в свойственной ему манере обрадовал соотечественников, что Соединенное Королевство "быстрее всех в Европе восстановится от коронавируса".Цифры пока сложно назвать радужными: в среднем в сутки в Великобритании заражаются под сотню тысяч человек. Это, конечно, намного меньше, чем на пике последней волны в начале января, но среди заболевших стало гораздо больше тех, кому еще не исполнилось 18 лет. По некоторым оценкам, за минувшую неделю британские школьники на десять процентов приподняли планку заболеваемости, потянув за собой заразившихся от них родителей. Эпидемиолог Тим Спенсер из Королевского колледжа в Лондоне считает, что вирус будет распространяться так же активно как минимум до начала весны. "Омикрон" перестает быть монополистом. Ему на смену приходит его же собственная модификация ВА.2, и этот вариант, как предполагают сегодня, еще на 50 процентов заразнее.У поспешности, с которой Джонсон стремится вернуть всех "к нормальной жизни", есть несколько причин. Все обратили внимание на то, что о грядущем снятии ограничений британский премьер-министр объявил, когда на него обрушился первый шквал критики за поведение, недостойное главы правительства. Но дело не только в его попытках благими вестями усмирить народный гнев. Политику открытых дверей в отношении надоевшего всем вируса, несмотря на высокий уровень его распространения, намерены проводить и другие европейские страны, например Дания. От запретов устали везде.На руку играет то обстоятельство, что в отличие от своих предшественников "омикрон" и его новый подвид хотя и отличаются повышенной заразностью, но при этом не столь беспощадны. В Британии снижается число госпитализаций, связанных с COVID-19, оно уже сопоставимо с февралем прошлого года. И что особенно важно — даже в период пика, когда число заражений превышало здесь отметку в 200 тысяч в сутки, в британские больницы попадало вдвое меньше людей, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это прежде всего с "работой" вакцин.Проведенные недавно исследования в США и Швейцарии показали, что у тех, кто не прошел полный курс вакцинации (сегодня речь идет уже о трех прививках, включая "бустер"), в 60 раз увеличивается опасность серьезно заболеть и даже умереть, подхватив COVID-19. В Имперском колледже Лондона утверждают, что эффективность вакцин в борьбе с симптомами "омикрона" составляет от 55 до 80 процентов. Да, заразиться можно и после прививки, но все больше свидетельств того, что у полностью вакцинированных болезнь протекает либо бессимптомно, либо в мягкой форме, не говоря уже о возможности избежать опасных осложнений.В Великобритании первую дозу вакцины получили 90 процентов населения старше 12 лет, полностью привиты 84 процента и 60 процентов уже сделали "бустер". Премьер-министр Джонсон хвастается тем, что его кабинету удалось провести одну из самых успешных в мире кампаний по вакцинации. Да, правительство действительно обеспечило необходимое количество препаратов, но вся система вряд ли сработала, если бы не самосознание самих британцев. Они не бросались в горящие туры, когда в стране объявляли карантин, и в общей своей массе терпеливо сидели дома, соблюдая установленные для них правила. Также они активно выстраивались в очереди за прививками. По большому счету, никто их не заманивал и уже тем более к этому не принуждал. Прививались даже скептики, объясняя это элементарной солидарностью: "Не хочу подводить остальных". Или: "Это дает шанс если не мне, то другим". Или: "Если часть будет отказываться, то какой в этом смысл?" Конечно, в Британии были и есть активные антиваксеры, но они, судя по статистике, в явном и ничего не определяющем меньшинстве.Еще одним удачным ходом стала организация тестирования в масштабах всей страны. Антигенные тесты раздаются здесь бесплатно, теперь их заказывают с доставкой на дом через интернет, и они отличаются хорошим качеством. В школах введено обязательное тестирование преподавателей и детей, что позволяет своевременно отправлять подхвативших вирус на изоляцию.На определенном этапе из-за большого числа выявленных таким образом случаев Британия столкнулась с нехваткой рабочих рук. Особенно остро это ощущалось в госпиталях. Чтобы снизить нагрузку, сроки обязательной изоляции для инфицированных пришлось сократить с четырнадцати до десяти дней. Сегодня можно вернуться на работу или место учебы, отсидев на карантине всего лишь пять дней при условии, что симптомов нет и на пятый и шестой день результаты тестов отрицательные.Живущий в Лондоне американский эпидемиолог Дэвид Хейманн считает, что в результате предпринятых действий и благодаря высокому уровню иммунизации, а, по его оценкам, он составляет здесь около 95 процентов, учитывая всех привитых и переболевших, "Британия одной из первых вплотную подошла к выходу, если уже не вышла из пандемии, и заболевание переходит в стадию эндемии". Заявление было воспринято на ура британскими политиками, но далеко не все пока разделяют их оптимизм.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает разговоры "о близком завершении пандемии" опасными. Из-за неравномерности распределения вакцин и усилий по борьбе с вирусом между богатыми и бедными странами по-прежнему есть риск возникновения новых опасных вариантов. Не выдавать желаемое за действительное призывает профессор Университетского колледжа Лондона Тим Колбурн: "Многие политики не понимают, что такое эндемия. Это не означает снижения опасности. Эндемия подразумевает состояние баланса, без резких скачков заболевания. Пока этого нет". Причем Колбурн согласен, что затягивать локдаун сейчас не имеет смысла: "Страны, которые идут по этому пути, все равно сталкиваются с ростом заболеваемости: "омикрон" слишком заразен".Несмотря на отмену ограничений, в Британии ни в коем случае не собираются отказываться от применения и разработки новых, более совершенных вакцин. В Британии уже провели четверть общемировых исследований генома вируса SARS-CoV-2, притом что на страну приходится всего лишь четыре процента заразившихся. Геномное секвенирование считается одним из важнейших компонентов борьбы с вирусом, оно позволяет своевременно выявлять и оценивать мутации и вырабатывать необходимые меры противодействия и лечения.Не спеша следовать указаниям кабинета министров, крупные сети супермаркетов обратились к своим покупателям с просьбой продолжать защищать себя и окружающих и по-прежнему носить маски. В общественном транспорте Лондона тоже сохраняется масочный режим. С 11 февраля в Великобритании собираются отменить тесты для приезжающих из-за рубежа, но это будет касаться только тех, кто привит признанными здесь вакцинами. Наш "Спутник V" к ним до сих пор не относится. В целом же британцы если и начали прощаться с пандемией, то пока делают это очень осторожно — с защитной маской на лице.

https://ria.ru/20220201/omikron-1770512433.html

https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html

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https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html

https://ria.ru/20220201/ogranicheniya-1770532344.html

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авторы, коронавирус covid-19, великобритания, сша, евросоюз, омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник v"