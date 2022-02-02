https://ria.ru/20220202/korabl-1770767870.html

В "Роскосмосе" рассказали, как проверят корабль" Орел" на прочность

В "Роскосмосе" рассказали, как проверят корабль" Орел" на прочность - РИА Новости, 02.02.2022

В "Роскосмосе" рассказали, как проверят корабль" Орел" на прочность

"Роскосмос" запланировал четыре сброса возвращаемого аппарата перспективного космического корабля "Орел" для испытаний его системы приземления, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:58

2022-02-02T23:58

2022-02-02T23:58

игорь насенков

дмитрий рогозин

технодинамика

роскосмос

ангара (ракета)

telegram (приложение)

ростех

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Роскосмос" запланировал четыре сброса возвращаемого аппарата перспективного космического корабля "Орел" для испытаний его системы приземления, сообщили в госкорпорации в среду."Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Ожидается, что в 2023 году начнутся испытания системы аварийного спасения на стартовом комплексе на космодроме Восточный. Они будут включать в себя отстрел, увод и приземление корабля в безопасном районе. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что для этого будет использоваться тестовый макет ракеты "Ангара-А5М", который получил название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная).Затем пройдут испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе.Ранее гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков сообщил журналистам, что испытания парашютной системы для российского пилотируемого космического корабля нового поколения "Орел" завершатся в 2023 году. По его словам, в 2024 году должны начаться сбросы спускаемого аппарата из космоса, причем первые два пройдут без экипажа.

https://ria.ru/20220201/raketa-1770446100.html

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игорь насенков, дмитрий рогозин, технодинамика, роскосмос, ангара (ракета), telegram (приложение), ростех