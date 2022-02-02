https://ria.ru/20220202/konditsioner-1770593132.html

Как кондиционер в машине влияет на безопасность

Автоэксперт рассказал, как кондиционер в машине влияет на безопасность - РИА Новости, 02.02.2022

Как кондиционер в машине влияет на безопасность

Система климат-контроля в автомобиле необходима не только для комфортной температуры, но и для безопасности движения. Зачем включать кондиционер зимой, объяснил РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T04:09

2022-02-02T04:09

2022-02-02T04:09

авто

зима (время года)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Система климат-контроля в автомобиле необходима не только для комфортной температуры, но и для безопасности движения. Зачем включать кондиционер зимой, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Владимир Соловьев.Зимой устройство, регулирующее температуру воздуха в салоне автомобиля, не только обеспечивает водителю и пассажирам комфорт во время поездки. Включенный кондиционер, как многие автовладельцы называют систему климат-контроля, предотвращает запотевание стекол, отметил Соловьев.Благодаря кондиционеру водитель получает хороший обзор, что немаловажно для безопасности – как пассажиров, так и его собственной.Влажность в салоне зимой может быть значительно выше, чем в теплое время года, продолжил Соловьев. По его словам, от этого даже руль может становиться скользким."Зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Это будет неприятно и небезопасно", – добавил автоэксперт.Чтобы не возник риск попасть в ДТП из-за скользкого руля, лучше не выключать систему климат-контроля в машине, считает он."Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать", – посоветовал Владимир Соловьев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210903/konditsioner-1748454204.html

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авто, зима (время года)