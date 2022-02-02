https://ria.ru/20220202/konditsioner-1770593132.html
Как кондиционер в машине влияет на безопасность
Автоэксперт рассказал, как кондиционер в машине влияет на безопасность - РИА Новости, 02.02.2022
Как кондиционер в машине влияет на безопасность
Система климат-контроля в автомобиле необходима не только для комфортной температуры, но и для безопасности движения. Зачем включать кондиционер зимой, объяснил РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:09
2022-02-02T04:09
2022-02-02T04:09
авто
зима (время года)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Система климат-контроля в автомобиле необходима не только для комфортной температуры, но и для безопасности движения. Зачем включать кондиционер зимой, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Владимир Соловьев.Зимой устройство, регулирующее температуру воздуха в салоне автомобиля, не только обеспечивает водителю и пассажирам комфорт во время поездки. Включенный кондиционер, как многие автовладельцы называют систему климат-контроля, предотвращает запотевание стекол, отметил Соловьев.Благодаря кондиционеру водитель получает хороший обзор, что немаловажно для безопасности – как пассажиров, так и его собственной.Влажность в салоне зимой может быть значительно выше, чем в теплое время года, продолжил Соловьев. По его словам, от этого даже руль может становиться скользким."Зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Это будет неприятно и небезопасно", – добавил автоэксперт.Чтобы не возник риск попасть в ДТП из-за скользкого руля, лучше не выключать систему климат-контроля в машине, считает он."Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать", – посоветовал Владимир Соловьев в интервью радио Sputnik.
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авто, зима (время года)
Автоэксперт рассказал, как кондиционер в машине влияет на безопасность
Автоэксперт Соловьев заявил, что кондиционер зимой помогает в безопасности движения
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Система климат-контроля в автомобиле необходима не только для комфортной температуры, но и для безопасности движения. Зачем включать кондиционер зимой, объяснил
в интервью радио Sputnik автоэксперт Владимир Соловьев.
Зимой устройство, регулирующее температуру воздуха в салоне автомобиля, не только обеспечивает водителю и пассажирам комфорт во время поездки. Включенный кондиционер, как многие автовладельцы называют систему климат-контроля, предотвращает запотевание стекол, отметил Соловьев.
"В машине кондиционер, или климат-контроль, должен работать и зимой, и летом. Дело в том, что эта система не только понижает температуру в жаркую погоду летом и повышает ее зимой, но и осушает воздух. Если воздух будет сухим, то у вас не будет испарины на лобовом и боковых стеклах, у вас будет чистый обзор", – сказал он.
Благодаря кондиционеру водитель получает хороший обзор, что немаловажно для безопасности – как пассажиров, так и его собственной.
Влажность в салоне зимой может быть значительно выше, чем в теплое время года, продолжил Соловьев. По его словам, от этого даже руль может становиться скользким.
"Зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Это будет неприятно и небезопасно", – добавил автоэксперт.
Чтобы не возник риск попасть в ДТП из-за скользкого руля, лучше не выключать систему климат-контроля в машине, считает он.
"Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать", – посоветовал Владимир Соловьев в интервью радио Sputnik.