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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/kniga-1770626797.html
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги - РИА Новости, 02.02.2022
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги
Полный текст киносценария Паулины Андреевой, который лег в основу сериала "Псих" Федора Бондарчука, теперь доступен в виде книги, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:42
2022-02-02T11:42
культура
новости культуры
паулина андреева
федор бондарчук
константин богомолов
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игорь верник
книги
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полный текст киносценария Паулины Андреевой, который лег в основу сериала "Псих" Федора Бондарчука, теперь доступен в виде книги, сообщает пресс-служба стримингового сервиса more.tv.Книга уже доступна для покупки.Сериал вышел в ноябре 2020 года. В нем рассказывают о столичном психотерапевте Олеге. У него много клиентов, но всех их он ненавидит. По-хорошему ему и самому не помешала бы помощь специалиста: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия – вот список проблем, с которыми борется главный герой.Однако никто из клиентов этого не замечает. Олег кажется им успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем?В сериале снялись Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.
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новости культуры, паулина андреева, федор бондарчук, константин богомолов, анна чиповская, игорь верник, книги, кино и сериалы
11:42 02.02.2022
 
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Паулина Андреева
Актриса Паулина Андреева - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полный текст киносценария Паулины Андреевой, который лег в основу сериала "Псих" Федора Бондарчука, теперь доступен в виде книги, сообщает пресс-служба стримингового сервиса more.tv.
"Книга "Псих" — это в чистом виде издание киносценария к сериалу, рабочий материал, по которому снимали кино. Мы осознанно не хотели добавлять в него литературных разъяснений или оформлять его как роман. Это вид чтения, к которому нужно быть готовым с точки зрения фантазии. У читателя будет возможность снять свое кино в голове или оттолкнуться от уже готового "Психа", — цитирует пресс-служба Паулину Андрееву.
Книга уже доступна для покупки.
Сериал вышел в ноябре 2020 года. В нем рассказывают о столичном психотерапевте Олеге. У него много клиентов, но всех их он ненавидит. По-хорошему ему и самому не помешала бы помощь специалиста: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия – вот список проблем, с которыми борется главный герой.
Однако никто из клиентов этого не замечает. Олег кажется им успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем?
В сериале снялись Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.
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КультураНовости культурыПаулина АндрееваФедор БондарчукКонстантин БогомоловАнна ЧиповскаяИгорь ВерникКнигиКино и сериалы
 
 
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