https://ria.ru/20220202/kniga-1770626797.html

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги - РИА Новости, 02.02.2022

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги

Полный текст киносценария Паулины Андреевой, который лег в основу сериала "Псих" Федора Бондарчука, теперь доступен в виде книги, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:42

2022-02-02T11:42

2022-02-02T11:42

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полный текст киносценария Паулины Андреевой, который лег в основу сериала "Псих" Федора Бондарчука, теперь доступен в виде книги, сообщает пресс-служба стримингового сервиса more.tv.Книга уже доступна для покупки.Сериал вышел в ноябре 2020 года. В нем рассказывают о столичном психотерапевте Олеге. У него много клиентов, но всех их он ненавидит. По-хорошему ему и самому не помешала бы помощь специалиста: кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия – вот список проблем, с которыми борется главный герой.Однако никто из клиентов этого не замечает. Олег кажется им успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем?В сериале снялись Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

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новости культуры, паулина андреева, федор бондарчук, константин богомолов, анна чиповская, игорь верник, книги, кино и сериалы