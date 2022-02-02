https://ria.ru/20220202/kndr-1770588557.html

Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР

Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 02.02.2022

Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР

США запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:18

2022-02-02T00:18

2022-02-02T00:28

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ООН, 2 фев – РИА Новости. США запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.КНДР произвела в воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – 2 тысячи километров.Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо); 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сша