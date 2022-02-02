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Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР
Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 02.02.2022
Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР
США запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:18
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в мире
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
сша
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ООН, 2 фев – РИА Новости. США запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.КНДР произвела в воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – 2 тысячи километров.Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо); 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
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в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сша
00:18 02.02.2022 (обновлено: 00:28 02.02.2022)
 
Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР

Источник: США запросили на четверг заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
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ООН, 2 фев – РИА Новости. США запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединенными Штатами", - сказал собеседник агентства.
КНДР произвела в воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – 2 тысячи километров.
Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо); 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:40
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"
 
В миреКНДР (Северная Корея)Совет Безопасности ООНСША
 
 
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