https://ria.ru/20220202/kitay-1770685906.html

Обратный отсчет. Как Китай готовится к исторической зимней Олимпиаде

Обратный отсчет. Как Китай готовится к исторической зимней Олимпиаде - РИА Новости, 02.02.2022

Обратный отсчет. Как Китай готовится к исторической зимней Олимпиаде

Считанные дни остаются до одних из самых необычных зимних Олимпийских лет в истории. Олипиада-2022 в Пекине пройдет во время мировой коронавирусной пандемии... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

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МОСКВА, 2 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Считанные дни остаются до одних из самых необычных зимних Олимпийских лет в истории. Олипиада-2022 в Пекине пройдет во время мировой коронавирусной пандемии. Однако власти Китая как следует подготовились к спортивному мероприятию, олимпийские объекты, службы безопасности, медицинской помощи и волонтеры уже готовы к работе, и праздник спорта обещает быть безопасным.Рекордная явкаЦеремония открытия зимних Олимпийских игр пройдет 4 февраля. За несколько дней до начала игр спортсмены и официальные лица из более, чем 20 стран уже прибыли в три олимпийские деревни – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.Всего в спортивном празднике примут участие около трех тысяч спортсменов из 90 стран. Некоторые государства в этом году впервые направили делегации для участия в зимней Олимпиаде. При этом количество состязаний и разыгранных комплектов медалей станет самым большим в истории зимних Олимпийских игр.В Китае уверены, что игры пройдут успешно, ведь к Олимпиаде в условиях мировой пандемии там готовились особенно тщательно. И не последнюю роль в подготовке сыграло доверие мирового сообщества. Олимпиада пройдет в назначенное время, а строгие эпидемиологические меры сделают ее безопасной.Конечно, это было не простой задачей: незадолго до начала игр в Китае случилась очередная вспышка коронавируса. И все же ее вовремя удалось купировать, ведь за время пандемии у КНР накопился опыт успешного предотвращения распространения вируса. Политика "нулевой терпимости" к COVID-19 позволила китайским властям и народу в кратчайшие сроки обеспечить безопасность участников игр и персонала.Под контролем председателяПодготовку олимпийских объектов контролировал лично глава государства Си Цзиньпин. За последние несколько лет он не раз посещал строящиеся площадки с инспекциями. В 2019 году Си Цзиньпин указывал, что строительство объектов должно соответствовать олимпийским стандартам и подчеркивать стремление Китая внедрять современные технологии и сохранять окружающую среду.Незадолго до начала Олимпиады-2022 председатель КНР в очередной раз посетил объекты. В частности, дворец конькобежного спорта, так называемую "Ледяную ленту", который является единственным сооружением Олимпиады, построенным исключительно для соревнований на льду.Площадку можно назвать "зеленой" несмотря на то, что она ледяная, ведь для получения льда используется особая технология преобразования диоксида углерода, в результате чего выбросы СО2 от процесса практически нулевые. Более того, отработанное тепло холодильного оборудования можно повторно использовать, что повышает энергоэффективность площадки на 30–40 процентов. Новая технология также повышает эффективность охлаждения на 20 процентов и сокращает потребление электроэнергии стадиона на два миллиона кВтч в год.Помимо этого, в 2017 году, когда объекты только начинали возводить, Си Цзиньпин предупреждал, что они не должны получиться чересчур экстравагантными и "одноразовыми". Необходимо учесть то, как площадку можно будет использовать после проведения игр. "Ледяная лента" соответствует и этому требованию: на площади 12 тысяч квадратных метров после игр останутся площадки для любителей конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея и керлинга.В ожидании игрОрганизационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине также должен обеспечить бесперебойную работу журналистов, указывал Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что отечественные и зарубежные СМИ будут делать качественные сюжеты о спортсменах, которые борются за чемпионские титулы, об усилиях китайских властей по предотвращению распространения вируса.Накануне открытия Олимпиады Си Цзиньпин посетил Главный медиацентр, Олимпийскую деревню, Центр управления операциями и тренировочную базу по зимним видам спорта.Главный медиацентр Олимпийских игр площадью 211 тысяч квадратных метров станет временным домом и местом работы для трех тысяч журналистов из более, чем ста стран. Он оснащен интеллектуальными технологиями в самых разных областях. Функции гидов, поваров и доставщиков еды, а также профилактикой коронавирусной инфекции займутся роботы.Олимпийским деревням – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу – в течение 53 дней предстоит обеспечивать комфорт и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц и других членов делегаций.Председатель КНР подчеркнул, что немалую роль в успехе главного спортивного мероприятия сыграют волонтеры. Он добавил, что их работа на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх — это редкая возможность проявить себя, и призвал сограждан вложить в работу всю душу и позволить гостям игр в полной мере почувствовать гостеприимство китайцев.

https://ria.ru/20220127/translyatsiya-1769750297.html

https://ria.ru/20220128/sportsmeny-1769949487.html

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китай, олимпийские игры, олимпиада