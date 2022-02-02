https://ria.ru/20220202/kino-1770542074.html

Алена Хмельницкая: получив роль в проекте Netflix, сначала не поверила

Алена Хмельницкая: получив роль в проекте Netflix, сначала не поверила - РИА Новости, 02.02.2022

Алена Хмельницкая: получив роль в проекте Netflix, сначала не поверила

На Netflix выпустили боевик "С холода" про русскую шпионку КГБ, которая притворяется обычной американкой. Приезжает с дочерью в Мадрид, но прошлое напоминает о... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:00

2022-02-02T08:00

2022-02-02T07:58

сша

мадрид (город)

netflix

россия

культура

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770482707_0:350:2048:1502_1920x0_80_0_0_85c0137e93a52ab838d17b1b5692e3d8.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. На Netflix выпустили боевик "С холода" про русскую шпионку КГБ, которая притворяется обычной американкой. Приезжает с дочерью в Мадрид, но прошлое напоминает о себе. В проекте приняли участие Алена Хмельницкая, Маргарита Левиева и Стася Милославская.Хмельницкая в интервью РИА Новости рассказала, как несколько месяцев снималась в испанской столице, почему этот сериал смелый даже для США, как удалось изобразить русских некарикатурно и в чем главное отличие американского продакшена от российского.— Когда американцы делают кино про русских, часто получается "клюква". Здесь же, несмотря на долю фантастики, веришь: такое могло произойти. Как избежали клише?— Мне это сразу импонировало. Не было задачи показать "плохих русских". Здесь вообще все не очень хорошие ребята: и из ЦРУ, и из КГБ. Это шпионская история — речь не о том, кто хороший, кто плохой, этот момент стирается, и национальность героев не имеет значения.Шоураннер Адам Гласс (до этого он работал над сериалами "Сверхъестественное", "Детектив Раш". — Прим. ред.) объяснил, что хочет представить все как есть, правдиво. Мне и Стасе Милославской повторял: "Поправляйте, говорите, если что-то покажется ненастоящим, будем исправлять". В диалогах, костюмах и антураже. Он говорил: "Я не хочу неправды".— Что-то поправили?— Я активно проверяла все диалоги. Ведь если переводят с английского на русский не носители языка, получается слишком литературно, мы так не говорим. И что-то я корректировала. Сохраняя смысл, конечно.— Проект особенно выделяется множеством интересных и неординарных женских персонажей.— Да, например, главная героиня — немолодая девушка. Здесь очень крутые женские характеры, они разные. Нет другого шпионского боевика, где главную разведчицу играет 40-летняя женщина. У нее непростые отношения с дочерью, она кого-то обольщает, она разная и многогранная.Мир меняется, и женщину в этом возрасте воспринимают иначе. Даже для Америки это довольно смелый проект, "С холода" отличается от других сериалов. И я, как женщина, рада, что это новое слово в таком жанре.Исполнительница главной роли Маргарита Левиева — идеальное попадание в роль.— Как вы попали в проект Netflix?— Оказалось все довольно просто, я даже сначала не поверила, что так бывает. Позвонила мой агент и попросила прислать самопробы: записать видео на английском. Мне помогла старшая дочь, которая хорошо говорит по-английски.Я сохранила эти видео. Очень смешно: я ругаюсь, страшно злюсь на себя. Потому что никогда не снималась на этом языке и понимала: если играю, то начинаю неграмотно говорить, а если слежу за текстом, то мне не нравится, как играю.— В итоге вы сами остались довольны?— Я была в истерике абсолютно, говорила, что затея бессмысленная. Ведь за рубежом масса русских актеров, которые прекрасно знают английский. К тому же мне было 49 лет и я вообще не думала, что это реально. Благодарна дочери: она верила в меня, "дожала" и помогла записать пробы. Забавный опыт.Достаточно быстро пришел ответ, что они заинтересованы, у них было несколько кандидатов на роль. Спрашивали про мою занятость, потому что съемки долгосрочные.— При этом съемки начались не сразу?— Да, договаривались еще до пандемии. Я прилетела в Мадрид, провела там неделю, затем продюсер нас собрал и сообщил, что страну закрывают, снимать не можем. Все разъехались в полном неведении, состоится ли проект.Уже после, когда все же объявили о старте съемочного процесса, мы начали работать. Были строгие правила, все прописано: где носить маски на площадке, где можно их снимать, где мы едим. Вся группа жила в одном отеле, три раза в неделю сдавали тесты. Всех призывали быть осторожными.— Какие впечатления после нескольких месяцев в Мадриде?— Я влюбилась в Мадрид, роскошный город! Мы провели там три месяца, и это настоящий подарок. Хватило времени, чтобы исходить всю столицу пешком. Посетила множество музеев: наверное, я в жизни там столько не была! Это сказочно.Со мной прилетела младшая дочка Ксюша, мы побывали везде, куда только можно попасть. Каждый вечер совершали прогулки к королевскому замку, она каталась там на самокате.Наш шоураннер Адам Гласс говорил: "Я смотрю на Мадрид твоими глазами, выкладывай побольше сториз!"— Кажется, у вас получилось сыграть роль мечты: захватывающий сюжет, экшен, содержательные диалоги. Каково это — перевоплотиться в суперантигероя?— Это всегда очень интересно. Особенно то, что я играю два возраста: хронологически соответствующий моему облику, а потом 20 лет спустя. И вот тут мне делали специальный грим, "состаривали" с помощью латексного клея, парика. Мне очень понравился тот образ. Даже проще было играть такую версию персонажа — это немного отстранение от себя. Я чувствовала себя увереннее.— Была какая-то специальная "шпионская" подготовка?— Конечно, работала целая команда каскадеров, мастеров по трюкам. Нас всему обучали. Чтобы пистолет в руке не смотрелся так, словно мы его в первый раз видим. Мы же суперагенты!— Героини в кадре переходят с одного языка на другой. На площадке не возникало языкового барьера?— Я понимаю по-испански, могу что-то сказать. Но мы все говорили по-английски. Я сперва волновалась, что чего-нибудь не пойму. Это быстро ушло, проблем не было.И потом, когда есть желание и необходимость все понимать, это проще. К тому же съемочный процесс похож во всем мире.— Какие у вас впечатления от работы с зарубежной командой?— Проект дорогостоящий, с большим бюджетом. Мы находились там все время, была возможность репетировать, что в России не всегда получается. Ведь это время, деньги.На площадку приходили абсолютно готовыми: заранее встречались с режиссером, обсуждали сцены, отыгрывали. Все вопросы, которые возникали, решали до смены.Интересно, что у нас было четыре разных режиссера — по одному на две серии. Американка, два испанца и датчанин. Это довольно распространенная практика за рубежом.И параллельно работали две группы: одна снимала драки и экшен, другая — диалоги.— Ваша героиня Светлана — жесткий, суровый персонаж. Вы как-то ее оправдывали для себя, чтобы играть более органично?— Это уже такая актерская кухня. Общих черт я, слава богу, не нашла. Но все равно герой — это ты в предлагаемых обстоятельствах.Она пытается перекроить мир под свои понятия. Но история написана на два сезона. Если все сложится удачно, мы надеемся на продолжение. Там будут ответы, которые возникнут после финала первого сезона, в том числе и о моей героине.— Что самое главное вынесли из работы в крупном международном продакшене?— Невероятно круто, когда ты в международной команде. Ты понимаешь, что все границы у нас в голове. Язык — не барьер. Хороший артист — хороший и на корейском, и на японском, и на английском.— Планируете еще участвовать в таких проектах?— Теперь я понимаю, что это возможно. Раньше для меня это была закрытая тема, не думала и не мечтала о таком. Да и не делала ничего для этого. Сейчас у меня меньше страхов, если придет похожее предложение. Теперь я знаю, что могу долго находиться в другой стране, работать на чужом языке, совершать что-то для себя неожиданное. А в остальном — это дело случая.Сериал "С холода" доступен на Netflix.

https://ria.ru/20210314/khmelnitskaya-1600737671.html

https://ria.ru/20220119/kino-1768430890.html

сша

мадрид (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, мадрид (город), netflix, россия, кино и сериалы, знаменитости