https://ria.ru/20220202/kibersily-1770674421.html

В Литве захотели привлечь киберсилы для поддержки Украины

В Литве захотели привлечь киберсилы для поддержки Украины - РИА Новости, 02.02.2022

В Литве захотели привлечь киберсилы для поддержки Украины

Кибернетические силы быстрого реагирования, созданные по инициативе Литвы, могут быть использованы для поддержки Украины, заявила в среду пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:21

2022-02-02T14:21

2022-02-02T14:21

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Кибернетические силы быстрого реагирования, созданные по инициативе Литвы, могут быть использованы для поддержки Украины, заявила в среду пресс-служба литовского минобороны.Еще в 2017 году Литва предложила создать Силы кибернетического реагирования ЕС в рамках PESCO. В 2020 году Литва, Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды и Румыния подписали соглашение о создании Киберсил быстрого реагирования. С начала 2020 года Кибернетические силы быстрого реагирования запустили первую ротацию международной команды. В 2020 году этой ротацией руководила Литва, в 2022 - Румыния.PESCO – это инициатива ЕС, ориентированная на создание современного европейского военного потенциала и поощрение стран к развитию сотрудничества путем объединения проектов и инициатив, направленных на укрепление способности ЕС реагировать на возникающие угрозы в Европе и соседних регионах."Замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс акцентировал, что проект кибербезопасности является признаваемой в сообществе кибербезопасности Евросоюза мощностью и может быть привлечен в качестве инструмента для поддержки Украины", - говорится в сообщении.Абукявичюс назвал проект киберсил быстрого реагирования одним из самых успешных проектов PESCO. "Привлечение этих сил для поддержки совместных миссий и операций политики защиты и безопасности ЕС, а также партнера - Украины - помогло бы обеспечить еще большее доверие проекту", - приводит его слова пресс-служба минобороны Литвы.В середине января пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным Госспецсвязи, украинские государственные сайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее совет безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления, назвав их "очередным бездоказательным обвинением" в адрес РФ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211219/oruzhie-1764449324.html

https://ria.ru/20220131/nato-1770381769.html

https://ria.ru/20220126/voennye-1769667077.html

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в мире, технологии, литва, минобороны литвы, украина, ситуация в днр и лнр