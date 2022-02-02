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Религия
https://ria.ru/20220202/khram-1770726732.html
Митрополит призвал восстановить один из храмов монастыря на Селигере
Митрополит призвал восстановить один из храмов монастыря на Селигере - РИА Новости, 02.02.2022
Митрополит призвал восстановить один из храмов монастыря на Селигере
У монахов главного монастыря Тверской епархии – древней Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер – нет теплого храма, чтобы молиться зимой, поэтому нужно... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:07
2022-02-02T18:07
религия
справки
тверская область
осташков
тверь
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. У монахов главного монастыря Тверской епархии – древней Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер – нет теплого храма, чтобы молиться зимой, поэтому нужно восстановить небольшой Всехсвятский храм, заявил РИА Новости митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).Накануне в Русской православной церкви прошло отдание праздника (завершение празднования) Крещения Господня. В сам праздник 19 января митрополит Амвросий провел ночную литургию в монастыре Нило-Столобенская пустынь. После литургии состоялись крестный ход, который в народе также называют "Ход на Иордань", освящение вод озера и традиционные крещенские купания."В епархии есть что посмотреть. Воссоздается Спасо-Преображенский собор в Твери. Впрочем, есть и много руинированных церквей. Например, в одном из главных монастырей региона - Нило-Столобенской пустыни - нет теплого храма, в котором можно служить зимой. Главный храм - Богоявленскогий собор - летний, его трудно протопить. Надо восстановить разрушенный Всехсвятский храм и больничный корпус рядом, а также построить газовую котельную", - рассказал митрополит Амвросий.По его словам, сейчас главный монастырь региона топится дровами. "Чтобы принять участие в восстановлении храма, можно обратиться в Тверскую епархию", - заключил собеседник агентства.Мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь расположен в Тверской области на острове Столобный озера Селигер. Монастырь назван в честь преподобного Нила Столобенского, святого подвижника XVI века, который 27 лет провел на Столбном острове, живя в уединении и молитве. Считается, что святой спал стоя: опирался на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Умер он в 1555 году, а в 1594 году на этом же острове возвели монастырь.В начале XX века обитель стала одной из самых популярных в стране. В 1919 моду мощи Нила Столобенского вскрыли и перевезли в Знаменский монастырь города Осташков. А в 1928 году монастырь был закрыт. В советское время в разные годы в обители располагались колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, военный госпиталь, дом престарелых и турбаза. В 1991 году обитель передали Русской православной церкви. А в 1995 году мощи преподобного Нила перевезли из Осташкова в обитель.Храм всех Святых был возведен в 1699-1701 годах. Это самый древний каменный храм монастыря. Во время постройки Богоявленского собора он заменял соборную церковь, в нем на это время были поставлены мощи преподобного Нила. Также Храм всех Святых назывался больничной церковью, так как в пристроенном корпусе прежде находилась монастырская больница.
https://ria.ru/20211215/kultura-1763909890.html
https://ria.ru/20211229/ananasy-1765966617.html
тверская область
осташков
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справки, тверская область, осташков, тверь, русская православная церковь
18:07 02.02.2022
 

Митрополит призвал восстановить один из храмов монастыря на Селигере

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер с колокольни Богоявленского собора монастыря
Вид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер с колокольни Богоявленского собора монастыря - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. У монахов главного монастыря Тверской епархии – древней Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер – нет теплого храма, чтобы молиться зимой, поэтому нужно восстановить небольшой Всехсвятский храм, заявил РИА Новости митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).
Накануне в Русской православной церкви прошло отдание праздника (завершение празднования) Крещения Господня. В сам праздник 19 января митрополит Амвросий провел ночную литургию в монастыре Нило-Столобенская пустынь. После литургии состоялись крестный ход, который в народе также называют "Ход на Иордань", освящение вод озера и традиционные крещенские купания.
"В епархии есть что посмотреть. Воссоздается Спасо-Преображенский собор в Твери. Впрочем, есть и много руинированных церквей. Например, в одном из главных монастырей региона - Нило-Столобенской пустыни - нет теплого храма, в котором можно служить зимой. Главный храм - Богоявленскогий собор - летний, его трудно протопить. Надо восстановить разрушенный Всехсвятский храм и больничный корпус рядом, а также построить газовую котельную", - рассказал митрополит Амвросий.
По его словам, сейчас главный монастырь региона топится дровами. "Чтобы принять участие в восстановлении храма, можно обратиться в Тверскую епархию", - заключил собеседник агентства.
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Мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь расположен в Тверской области на острове Столобный озера Селигер. Монастырь назван в честь преподобного Нила Столобенского, святого подвижника XVI века, который 27 лет провел на Столбном острове, живя в уединении и молитве. Считается, что святой спал стоя: опирался на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Умер он в 1555 году, а в 1594 году на этом же острове возвели монастырь.
В начале XX века обитель стала одной из самых популярных в стране. В 1919 моду мощи Нила Столобенского вскрыли и перевезли в Знаменский монастырь города Осташков. А в 1928 году монастырь был закрыт. В советское время в разные годы в обители располагались колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, военный госпиталь, дом престарелых и турбаза. В 1991 году обитель передали Русской православной церкви. А в 1995 году мощи преподобного Нила перевезли из Осташкова в обитель.
Храм всех Святых был возведен в 1699-1701 годах. Это самый древний каменный храм монастыря. Во время постройки Богоявленского собора он заменял соборную церковь, в нем на это время были поставлены мощи преподобного Нила. Также Храм всех Святых назывался больничной церковью, так как в пристроенном корпусе прежде находилась монастырская больница.
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