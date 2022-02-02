https://ria.ru/20220202/khelsinki-1770645516.html
Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки
Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки - РИА Новости, 02.02.2022
Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки
Жители России чаще других иностранцев переименовывали аэропорт финской столицы в рамках акции, организованной авиагаванью, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:20
2022-02-02T14:20
2022-02-02T14:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Жители России чаще других иностранцев переименовывали аэропорт финской столицы в рамках акции, организованной авиагаванью, рассказала РИА Новости представитель компании Finavia Пинья Каллис.В начале декабря, в честь завершения масштабной программы реконструкции аэропорта стоимостью миллиард евро, стартовал проект "преданности пассажирам". Любой желающий мог временно назвать хаб в свою честь. Достаточно было ввести имя на специальном сайте, и оно появлялось на табло."Подведены окончательные итоги нашей кампании. Всего с 1 декабря по 31 января аэропорту Хельсинки было дано 17 тысяч имен. Наибольшее количество участников – из Финляндии, России и Эстонии", — отметила собеседница агентства.Самыми популярными именами стали: Анна, Юлия, Нина, Санна, Ханна, Пекка, Лаура, Элина, Микко и Сари.Ранее сообщалось, что 1 декабря частично открылся второй терминал аэропорта Хельсинки: заработали новая входная группа и зал прилета.
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Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки
Россияне чаще других иностранцев переименовывали аэропорт Хельсинки на "акции преданности"
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Жители России чаще других иностранцев переименовывали аэропорт финской столицы в рамках акции, организованной авиагаванью, рассказала РИА Новости представитель компании Finavia Пинья Каллис.
В начале декабря, в честь завершения масштабной программы реконструкции аэропорта стоимостью миллиард евро, стартовал проект "преданности пассажирам". Любой желающий мог временно назвать хаб в свою честь. Достаточно было ввести имя на специальном сайте, и оно появлялось на табло.
"Подведены окончательные итоги нашей кампании. Всего с 1 декабря по 31 января аэропорту Хельсинки было дано 17 тысяч имен. Наибольшее количество участников – из Финляндии, России и Эстонии", — отметила собеседница агентства.
Самыми популярными именами стали: Анна, Юлия, Нина, Санна, Ханна, Пекка, Лаура, Элина, Микко и Сари.
Ранее сообщалось, что 1 декабря частично открылся второй терминал аэропорта Хельсинки: заработали новая входная группа и зал прилета.