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Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки

Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки - РИА Новости, 02.02.2022

Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки

Жители России чаще других иностранцев переименовывали аэропорт финской столицы в рамках акции, организованной авиагаванью, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:20

2022-02-02T14:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Жители России чаще других иностранцев переименовывали аэропорт финской столицы в рамках акции, организованной авиагаванью, рассказала РИА Новости представитель компании Finavia Пинья Каллис.В начале декабря, в честь завершения масштабной программы реконструкции аэропорта стоимостью миллиард евро, стартовал проект "преданности пассажирам". Любой желающий мог временно назвать хаб в свою честь. Достаточно было ввести имя на специальном сайте, и оно появлялось на табло."Подведены окончательные итоги нашей кампании. Всего с 1 декабря по 31 января аэропорту Хельсинки было дано 17 тысяч имен. Наибольшее количество участников – из Финляндии, России и Эстонии", — отметила собеседница агентства.Самыми популярными именами стали: Анна, Юлия, Нина, Санна, Ханна, Пекка, Лаура, Элина, Микко и Сари.Ранее сообщалось, что 1 декабря частично открылся второй терминал аэропорта Хельсинки: заработали новая входная группа и зал прилета.

https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html

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