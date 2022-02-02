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МЧС назвало возможную причину остановки канатной дороги в Сочи
МЧС назвало возможную причину остановки канатной дороги в Сочи - РИА Новости, 02.02.2022
МЧС назвало возможную причину остановки канатной дороги в Сочи
Причиной остановки канатной дороги на горнолыжном курорте в Красной Поляне, предположительно, мог стать скачок напряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:26
2022-02-02T18:26
2022-02-02T18:26
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Причиной остановки канатной дороги на горнолыжном курорте в Красной Поляне, предположительно, мог стать скачок напряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."02.02.2022 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что МО г-к. Сочи, п. Красная Поляна, в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги проходящей на высоте 900-1300 м. н.у.м., которой в зимний период пользуются только горнолыжники", - отмечается в релизе.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курорт Красная Поляна", в настоящее время эвакуация пассажиров завершена, им предлагается чай, кофе.В среду на одном из крупных горнолыжных курортов в Сочи остановилась канатная дорога, на которой находились примерно 35 пассажиров. Эвакуация людей проводилась силами курорта и спасателями ЮРПСО МЧС России. Кроме этого, как информирует региональное ГУМЧС Кубани, точная причина остановки канатной дороги ещё выясняется, на месте настоящее время проводятся ремонтные работы. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20220201/sochi-1770478708.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красная поляна, сочи, происшествия, туризм, новости - туризм
МЧС назвало возможную причину остановки канатной дороги в Сочи
МЧС: причиной остановки канатной дороги на Красной Поляне мог стать скачок напряжения