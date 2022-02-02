https://ria.ru/20220202/kamchatka-1770597587.html

Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки

Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 02.02.2022

Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки

Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T05:16

2022-02-02T05:16

2022-02-02T05:16

безопасность

атлантический океан

россия

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) пресс-службы Восточного военного округа.Отмечается, что в составе двух тактических групп более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Им предстоит провести тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, а также осуществить поиск подводных лодок условного противника, совместно отразить воздушное нападение и провести артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.В составе тактических групп - малый ракетный корабль "Смерч", малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск", "МПК-107", морские тральщики и суда обеспечения.Ранее для выполнения задач планового учения в Охотское море из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220202/slazhivanie-1770597360.html

атлантический океан

россия

тихий океан

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безопасность, атлантический океан, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии