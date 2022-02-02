https://ria.ru/20220202/kamchatka-1770597587.html
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 02.02.2022
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:16
2022-02-02T05:16
2022-02-02T05:16
безопасность
атлантический океан
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317558_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_22947bec50641171a473210223696a7f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) пресс-службы Восточного военного округа.Отмечается, что в составе двух тактических групп более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Им предстоит провести тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, а также осуществить поиск подводных лодок условного противника, совместно отразить воздушное нападение и провести артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.В составе тактических групп - малый ракетный корабль "Смерч", малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск", "МПК-107", морские тральщики и суда обеспечения.Ранее для выполнения задач планового учения в Охотское море из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220202/slazhivanie-1770597360.html
атлантический океан
россия
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317558_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_4d4cac4b0699192ec4d76f4f74d743bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, атлантический океан, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) пресс-службы Восточного военного округа.
"Отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе двух тактических групп более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Им предстоит провести тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, а также осуществить поиск подводных лодок условного противника, совместно отразить воздушное нападение и провести артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.
В составе тактических групп - малый ракетный корабль "Смерч", малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск", "МПК-107", морские тральщики и суда обеспечения.
Ранее для выполнения задач планового учения в Охотское море
из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ
. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России
.
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана
и в Тихом океане
. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.