Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/kamchatka-1770597587.html
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 02.02.2022
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:16
2022-02-02T05:16
безопасность
атлантический океан
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317558_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_22947bec50641171a473210223696a7f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) пресс-службы Восточного военного округа.Отмечается, что в составе двух тактических групп более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Им предстоит провести тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, а также осуществить поиск подводных лодок условного противника, совместно отразить воздушное нападение и провести артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.В составе тактических групп - малый ракетный корабль "Смерч", малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск", "МПК-107", морские тральщики и суда обеспечения.Ранее для выполнения задач планового учения в Охотское море из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220202/slazhivanie-1770597360.html
атлантический океан
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317558_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_4d4cac4b0699192ec4d76f4f74d743bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, атлантический океан, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии
05:16 02.02.2022
 
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки

Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Учения Тихоокеанского флота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Больше 10 российских кораблей и судов обеспечения вышли на учения у берегов Камчатки, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) пресс-службы Восточного военного округа.
"Отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе двух тактических групп более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Им предстоит провести тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, а также осуществить поиск подводных лодок условного противника, совместно отразить воздушное нападение и провести артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.
В составе тактических групп - малый ракетный корабль "Смерч", малые противолодочные корабли "Холмск", "Усть-Илимск", "МПК-107", морские тральщики и суда обеспечения.
Ранее для выполнения задач планового учения в Охотское море из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Офицеры на наблюдательном пункте во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
05:12
Российские и белорусские военные на учениях приступили к боевому слаживанию
 
БезопасностьАтлантический океанРоссияТихий океанТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала