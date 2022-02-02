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Туризм
https://ria.ru/20220202/izrail-1770703137.html
Израиль продлил правила въезда в страну
Израиль продлил правила въезда в страну - РИА Новости, 02.02.2022
Израиль продлил правила въезда в страну
Израиль продлил до 7 марта требование к пассажирам международных рейсов сдавать тесты на коронавирус перед вылетом и по прибытии, сообщил МИД страны. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:28
2022-02-02T17:28
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. Израиль продлил до 7 марта требование к пассажирам международных рейсов сдавать тесты на коронавирус перед вылетом и по прибытии, сообщил МИД страны."Правила для пассажиров, вылетающих за границу и прибывающих в Израиль (предъявление результата теста на коронавирус, сделанного перед вылетом в Израиль, и прохождение теста по прибытии в аэропорт им. Бен-Гуриона), продлены до полуночи 7 марта 2022 года", — говорится в релизе пресс-службы ведомства.Отмечается, что при этом отменено обязательное прохождение теста на COVID-19 перед вылетом из Израиля для невакцинированных и не переболевших пассажиров и членов экипажа.Ведомство отмечает, что пассажиры, у которых симптомы заболевания проявились в течение двух недель до путешествия, смогут вылететь в Израиль при предъявлении отрицательного результата лабораторного теста на антиген, а не ПЦР-теста, как требовалось ранее.
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туризм, израиль, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
17:28 02.02.2022
 
Израиль продлил правила въезда в страну

Израиль продлил требование предъявлять тесты на COVID перед вылетом и по прибытии в страну

© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Cccc3333
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. Израиль продлил до 7 марта требование к пассажирам международных рейсов сдавать тесты на коронавирус перед вылетом и по прибытии, сообщил МИД страны.
"Правила для пассажиров, вылетающих за границу и прибывающих в Израиль (предъявление результата теста на коронавирус, сделанного перед вылетом в Израиль, и прохождение теста по прибытии в аэропорт им. Бен-Гуриона), продлены до полуночи 7 марта 2022 года", — говорится в релизе пресс-службы ведомства.
Отмечается, что при этом отменено обязательное прохождение теста на COVID-19 перед вылетом из Израиля для невакцинированных и не переболевших пассажиров и членов экипажа.
Ведомство отмечает, что пассажиры, у которых симптомы заболевания проявились в течение двух недель до путешествия, смогут вылететь в Израиль при предъявлении отрицательного результата лабораторного теста на антиген, а не ПЦР-теста, как требовалось ранее.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 13:45Туризм
Израиль просит Россию открыть границы для туристов
 
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