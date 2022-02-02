Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220202/izrail-1770630313.html
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию - РИА Новости, 02.02.2022
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию
Туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:24
2022-02-02T15:24
туризм
туризм
новости - туризм
китай
южная корея
россия
коронавирус covid-19
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/65/1551476538_0:368:2928:2015_1920x0_80_0_0_5ccbf00c144d17bf8cbba005a1b84b9f.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Сейчас турпоток к нам — на минимуме. Для въездного туризма важна каждая страна, тем более такая, как Израиль. В 2019 году оттуда к нам приехало около 199 тысяч туристов. Мы ожидаем, что когда авиасообщение наладится, спрос быстро восстановится", — сказала она.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов обратился к правительству РФ с просьбой разрешить беспрепятственный въезд граждан его страны. Тем более, что разработана комфортная процедура въезда в Израиль для привитых "Спутником V" россиян, сообщила пресс-служба министра.Ломидзе добавила, что турпоток израильтян в РФ увеличивался в предыдущие годы примерно на величину от 15 до 21 процента ежегодно. Государство в 2019 заняло пятое место по числу иностранных гостей. Больше путешественников приехали тогда из Китая, Германии, Южной Кореи и США.
https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html
китай
южная корея
россия
израиль
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/65/1551476538_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_0db1f9fff4ef5167ac10b6d313c3121a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, южная корея, россия, коронавирус covid-19, израиль, куда можно лететь, куда поехать, йоэль развозов (министр туризма израиля), тель-авив, иерусалим
15:24 02.02.2022
 
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию

АТОР ждет быстрого восстановления числа поездок в РФ из Израиля после возобновления рейсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одной из улиц в Эйлате
Отдыхающие на одной из улиц в Эйлате - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Сейчас турпоток к нам — на минимуме. Для въездного туризма важна каждая страна, тем более такая, как Израиль. В 2019 году оттуда к нам приехало около 199 тысяч туристов. Мы ожидаем, что когда авиасообщение наладится, спрос быстро восстановится", — сказала она.
Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов обратился к правительству РФ с просьбой разрешить беспрепятственный въезд граждан его страны. Тем более, что разработана комфортная процедура въезда в Израиль для привитых "Спутником V" россиян, сообщила пресс-служба министра.
Ломидзе добавила, что турпоток израильтян в РФ увеличивался в предыдущие годы примерно на величину от 15 до 21 процента ежегодно. Государство в 2019 заняло пятое место по числу иностранных гостей. Больше путешественников приехали тогда из Китая, Германии, Южной Кореи и США.
Знаменитая термальная баня Геллерт в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
08:00Туризм
Новые правила въезда: куда лучше лететь россиянам, привитым Sputnik Lite
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайЮжная КореяРоссияКоронавирус COVID-19Израилькуда можно лететькуда поехатьЙоэль Развозов (министр туризма Израиля)Тель-АвивИерусалим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала