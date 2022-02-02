https://ria.ru/20220202/izrail-1770630313.html
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию - РИА Новости, 02.02.2022
Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию
Туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:24
2022-02-02T15:24
2022-02-02T15:24
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Сейчас турпоток к нам — на минимуме. Для въездного туризма важна каждая страна, тем более такая, как Израиль. В 2019 году оттуда к нам приехало около 199 тысяч туристов. Мы ожидаем, что когда авиасообщение наладится, спрос быстро восстановится", — сказала она.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов обратился к правительству РФ с просьбой разрешить беспрепятственный въезд граждан его страны. Тем более, что разработана комфортная процедура въезда в Израиль для привитых "Спутником V" россиян, сообщила пресс-служба министра.Ломидзе добавила, что турпоток израильтян в РФ увеличивался в предыдущие годы примерно на величину от 15 до 21 процента ежегодно. Государство в 2019 заняло пятое место по числу иностранных гостей. Больше путешественников приехали тогда из Китая, Германии, Южной Кореи и США.
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Эксперты оценили, как быстро восстановится турпоток из Израиля в Россию
АТОР ждет быстрого восстановления числа поездок в РФ из Израиля после возобновления рейсов