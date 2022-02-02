https://ria.ru/20220202/izolyatsiya-1770594215.html

Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным

Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным - РИА Новости, 02.02.2022

Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным

Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:14

2022-02-02T03:14

2022-02-02T04:22

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом "омикрон", составляет от двух до пяти дней.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что помимо сокращения срока карантина во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.

https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19