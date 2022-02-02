https://ria.ru/20220202/izolyatsiya-1770594215.html
Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным
Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным - РИА Новости, 02.02.2022
Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным
Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:14
2022-02-02T03:14
2022-02-02T04:22
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом "омикрон", составляет от двух до пяти дней.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что помимо сокращения срока карантина во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.
https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
03:14 02.02.2022 (обновлено: 04:22 02.02.2022)
Попова: привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным
Анна Попова заявила, что привитым не нужна изоляция после контакта с больным COVID-19
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом "омикрон", составляет от двух до пяти дней.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова
указывала, что помимо сокращения срока карантина во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.