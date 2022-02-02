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https://ria.ru/20220202/istoriya-1770645163.html
Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии
Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии - РИА Новости, 02.02.2022
Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии
Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:12
2022-02-02T12:12
общество
волгоград
италия
джорджо стараче
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не повторились в будущем, сообщил журналистам посол Италии в России Джорджо Стараче.Стараче принимает участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, приуроченных к победе в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля. Утром в среду посол возложил цветы на мемориальном комплексе Мамаева кургана. Он отметил, что приехал в Волгоград, чтобы отдать дань памяти жертвам войны."Думаю, что все те, кто поддерживает националистические идеологии и является членами этих зарождающихся (националистических – ред.) организаций, их надо привести на это место , чтобы они поняли ошибку, которая была совершена во время войны, и чтобы страдания людей не повторились в будущем", - сказал Стараче.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20220202/istoriya-1770619162.html
https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html
волгоград
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общество, волгоград, италия, джорджо стараче
12:12 02.02.2022
 
Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии

Посол Италии Стараче заявил, что националисты должны побывать на Мамаевом кургане

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПразднование 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде
Празднование 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Празднование 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не повторились в будущем, сообщил журналистам посол Италии в России Джорджо Стараче.
Стараче принимает участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, приуроченных к победе в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля. Утром в среду посол возложил цветы на мемориальном комплексе Мамаева кургана. Он отметил, что приехал в Волгоград, чтобы отдать дань памяти жертвам войны.
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"Думаю, что все те, кто поддерживает националистические идеологии и является членами этих зарождающихся (националистических – ред.) организаций, их надо привести на это место , чтобы они поняли ошибку, которая была совершена во время войны, и чтобы страдания людей не повторились в будущем", - сказал Стараче.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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ОбществоВолгоградИталияДжорджо Стараче
 
 
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