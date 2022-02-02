https://ria.ru/20220202/istoriya-1770645163.html

Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии

Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии - РИА Новости, 02.02.2022

Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии

Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:12

2022-02-02T12:12

2022-02-02T12:12

общество

волгоград

италия

джорджо стараче

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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не повторились в будущем, сообщил журналистам посол Италии в России Джорджо Стараче.Стараче принимает участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, приуроченных к победе в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля. Утром в среду посол возложил цветы на мемориальном комплексе Мамаева кургана. Он отметил, что приехал в Волгоград, чтобы отдать дань памяти жертвам войны."Думаю, что все те, кто поддерживает националистические идеологии и является членами этих зарождающихся (националистических – ред.) организаций, их надо привести на это место , чтобы они поняли ошибку, которая была совершена во время войны, и чтобы страдания людей не повторились в будущем", - сказал Стараче.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220202/istoriya-1770619162.html

https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html

волгоград

италия

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общество, волгоград, италия, джорджо стараче