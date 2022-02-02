Националисты должны побывать на Мамаевом кургане, заявил посол Италии
Посол Италии Стараче заявил, что националисты должны побывать на Мамаевом кургане
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПразднование 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде
Празднование 70-летия Сталинградской битвы в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы националистической идеологии должны побывать на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы ошибки, совершенные во время войны, и страдания людей не повторились в будущем, сообщил журналистам посол Италии в России Джорджо Стараче.
Стараче принимает участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, приуроченных к победе в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля. Утром в среду посол возложил цветы на мемориальном комплексе Мамаева кургана. Он отметил, что приехал в Волгоград, чтобы отдать дань памяти жертвам войны.
"Думаю, что все те, кто поддерживает националистические идеологии и является членами этих зарождающихся (националистических – ред.) организаций, их надо привести на это место , чтобы они поняли ошибку, которая была совершена во время войны, и чтобы страдания людей не повторились в будущем", - сказал Стараче.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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