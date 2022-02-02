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Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин
Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин - РИА Новости, 02.02.2022
Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин
Нынешние западные политики пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне, исход которой во многом определила... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:06
2022-02-02T10:06
общество
уинстон черчилль
франклин рузвельт
вячеслав володин
берлин (город)
сша
англия
госдума рф
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Нынешние западные политики пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне, исход которой во многом определила битва за Сталинград, нужно сделать все, чтобы сохранить память об этом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии", - написал Володин в своем Telegram-канале, приведя в пример высказывания британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которые восхищались подвигом советских солдат в Сталинградской битве, ставшей поворотным пунктом в войне.При этом он отметил, что "сегодня те, кто пришёл им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сёл"."Наш долг - сделать всё, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоёвана Победа", - добавил спикер Госдумы.Володин напомнил, что 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. "Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин. Хотя впереди еще предстояли годы испытаний", - добавил он.
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общество, уинстон черчилль, франклин рузвельт, вячеслав володин, берлин (город), сша, англия, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
10:06 02.02.2022
 
Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: западные политики пытаются переписать историю Второй мировой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Нынешние западные политики пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне, исход которой во многом определила битва за Сталинград, нужно сделать все, чтобы сохранить память об этом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии", - написал Володин в своем Telegram-канале, приведя в пример высказывания британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которые восхищались подвигом советских солдат в Сталинградской битве, ставшей поворотным пунктом в войне.
При этом он отметил, что "сегодня те, кто пришёл им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сёл".
"Наш долг - сделать всё, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоёвана Победа", - добавил спикер Госдумы.
Володин напомнил, что 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. "Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин. Хотя впереди еще предстояли годы испытаний", - добавил он.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:48
Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны
 
ОбществоУинстон ЧерчилльФранклин РузвельтВячеслав ВолодинБерлин (город)СШААнглияГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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