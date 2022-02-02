https://ria.ru/20220202/istoriya-1770619162.html

Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин

Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин - РИА Новости, 02.02.2022

Западные политики хотят переписать историю Второй мировой, заявил Володин

Нынешние западные политики пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне, исход которой во многом определила... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:06

2022-02-02T10:06

2022-02-02T10:06

общество

уинстон черчилль

франклин рузвельт

вячеслав володин

берлин (город)

сша

англия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Нынешние западные политики пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне, исход которой во многом определила битва за Сталинград, нужно сделать все, чтобы сохранить память об этом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии", - написал Володин в своем Telegram-канале, приведя в пример высказывания британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, которые восхищались подвигом советских солдат в Сталинградской битве, ставшей поворотным пунктом в войне.При этом он отметил, что "сегодня те, кто пришёл им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сёл"."Наш долг - сделать всё, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоёвана Победа", - добавил спикер Госдумы.Володин напомнил, что 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. "Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин. Хотя впереди еще предстояли годы испытаний", - добавил он.

https://ria.ru/20220127/voyna-1769839289.html

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общество, уинстон черчилль, франклин рузвельт, вячеслав володин, берлин (город), сша, англия, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)