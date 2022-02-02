https://ria.ru/20220202/irak-1770671367.html

При ударах турецкой армии по Ираку погибли восемь человек, сообщили СМИ

При ударах турецкой армии по Ираку погибли восемь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022

При ударах турецкой армии по Ираку погибли восемь человек, сообщили СМИ

Турецкая армия нанесла несколько ударов, в том числе и с применением авиации, по городу Махмур в иракской провинции Нейнава, погибли восемь человек и 17... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:10

2022-02-02T14:10

2022-02-02T14:10

в мире

сирия

багдад (город)

эрбиль

рабочая партия курдистана

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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Турецкая армия нанесла несколько ударов, в том числе и с применением авиации, по городу Махмур в иракской провинции Нейнава, погибли восемь человек и 17 получили ранения, передает курдское агентство RUDAW со ссылкой на представителей здравоохранения."Убиты восемь человек в результате турецкого обстрела, еще 17 получили ранения и были доставлены в больницу Каяра в Нейнава", - пишет агентство.По данным агентства, в ночь на среду лагерь Махмур и его окрестности были обстреляны турецкими силовиками, в том числе с применением авиации, шесть раз.Представитель местного отделения Курдской демократической партии Абдаллах Тахер сообщил агентству, что среди погибших - военнослужащие и гражданские.Город Махмур, контролируемый курдскими "Пешмерга", расположен к югу от столицы курдской автономии Эрбиль.Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что ВВС страны провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20220202/operatsiya-1770603453.html

https://ria.ru/20220116/boeviki-1768077101.html

сирия

багдад (город)

эрбиль

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в мире, сирия, багдад (город), эрбиль, рабочая партия курдистана