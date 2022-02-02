https://ria.ru/20220202/instruktory-1770734088.html

Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, заявили в Пентагоне

Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.02.2022

Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, заявили в Пентагоне

Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, решение о смене их статуса не принималось, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:43

2022-02-02T18:43

2022-02-02T18:45

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Военные инструкторы США продолжают работу на Украине, решение о смене их статуса не принималось, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби."Изменений их статуса не было ..., сейчас они продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку ВС Украины", - сказал представитель Пентагона, объявив отправку военного контингента США в Румынию, Польшу и Германию. Согласно заявлению Пентагона, размещение войск носит двусторонний характер и не касается обязательств в рамках НАТО.Кирби подчеркнул, что направляемые в Европу военные не будут участвовать в военных действиях на Украине и необходимы для "укрепления" восточного фланга НАТО на фоне ситуации с Украиной.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770695338.html

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в мире, пентагон, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, нато, сша, украина