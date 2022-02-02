https://ria.ru/20220202/gvineya-bisau-1770653145.html

При атаке на дворец правительства в Гвинее-Бисау погибли шесть человек

При атаке на дворец правительства в Гвинее-Бисау погибли шесть человек - РИА Новости, 02.02.2022

При атаке на дворец правительства в Гвинее-Бисау погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли при атаке на дворец правительства в Гвинее-Бисау, произошедшей во вторник вечером, передает агентство Lusa со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:46

2022-02-02T12:46

2022-02-02T12:46

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли при атаке на дворец правительства в Гвинее-Бисау, произошедшей во вторник вечером, передает агентство Lusa со ссылкой на военные источники.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства."Шесть человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в дворце правительства в Гвинее-Бисау во время попытки государственного переворота", - приводит агентство сообщение источников.Ранее президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась пять часов, в результате чего есть "много погибших". Конкретных данных по числу погибших он не привел. Президент также отметил, что находится в президентском дворце, с ним все в порядке, а ситуация в городе взята под контроль.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.

https://ria.ru/20220202/voennye-1770589703.html

https://ria.ru/20220201/strelba-1770583710.html

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в мире, бисау, гвинея-бисау