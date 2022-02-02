https://ria.ru/20220202/grazhdanstvo-1770637014.html

В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве

В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве - РИА Новости, 02.02.2022

В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве

В Совфеде подготовили поправки ко второму чтению внесенного президентом РФ законопроекта "О гражданстве РФ", согласно которым лица, ожидающие получения... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:31

2022-02-02T11:31

2022-02-02T11:31

общество

владимир колокольцев

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

сергей рябухин (сенатор)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Совфеде подготовили поправки ко второму чтению внесенного президентом РФ законопроекта "О гражданстве РФ", согласно которым лица, ожидающие получения российского гражданства и занимающиеся производством контрафактного алкоголя, должны быть депортированы, сообщил РИА Новости один из авторов документа, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."Порядка 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя, - это иностранные граждане из государств ближнего зарубежья", - сказал парламентарий.По его словам, законодатели предлагают таких лиц, ожидающих получение гражданства РФ и находящихся в России по временному разрешению, лишать процедуры предоставления российского гражданства и депортировать на родину.Рябухин отметил, что принятые ранее законы РФ "выгнали" криминал из крупного производства и правонарушители ушли "в гаражи". Как правило, над одним таким "производством" трудятся по пять-шесть человек, добавил он.По словам законодателя, "гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать".Рябухин сообщил, что направил соответствующие поправки в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и надеется на получение положительного ответа ."Сразу как получим ответ, будем вносить их в Госдуму", - подчеркнул он.Рябухин указал на то, что, по данным СК, только в ноябре-декабре от суррогатного алкоголя погибло 409 человек. Он также рассказал о других поправках, которые готовят сенаторы для противодействия распространению контрафактного алкоголя."Мы готовим поправки о запрете разлива алкоголя в пластиковую тару, о клеймении стеклянных бутылок со спиртным заводом-производителем", - пояснил он.Кроме того, у мошенников появилась новая практика - поддельные акцизные марки, на которых мелким шрифтом написано - не является акцизом, рассказал Рябухин. Он отметили, что предлагается прописать в УК и КоАП норму о том, что такая практика является преступлением.

https://ria.ru/20220202/zakonoproekt-1770607198.html

https://ria.ru/20220112/gosduma-1767515358.html

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общество, владимир колокольцев, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), сергей рябухин (сенатор)