https://ria.ru/20220202/grazhdanstvo-1770637014.html
В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве
В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве - РИА Новости, 02.02.2022
В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве
В Совфеде подготовили поправки ко второму чтению внесенного президентом РФ законопроекта "О гражданстве РФ", согласно которым лица, ожидающие получения... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:31
2022-02-02T11:31
2022-02-02T11:31
общество
владимир колокольцев
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
сергей рябухин (сенатор)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Совфеде подготовили поправки ко второму чтению внесенного президентом РФ законопроекта "О гражданстве РФ", согласно которым лица, ожидающие получения российского гражданства и занимающиеся производством контрафактного алкоголя, должны быть депортированы, сообщил РИА Новости один из авторов документа, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."Порядка 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя, - это иностранные граждане из государств ближнего зарубежья", - сказал парламентарий.По его словам, законодатели предлагают таких лиц, ожидающих получение гражданства РФ и находящихся в России по временному разрешению, лишать процедуры предоставления российского гражданства и депортировать на родину.Рябухин отметил, что принятые ранее законы РФ "выгнали" криминал из крупного производства и правонарушители ушли "в гаражи". Как правило, над одним таким "производством" трудятся по пять-шесть человек, добавил он.По словам законодателя, "гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать".Рябухин сообщил, что направил соответствующие поправки в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и надеется на получение положительного ответа ."Сразу как получим ответ, будем вносить их в Госдуму", - подчеркнул он.Рябухин указал на то, что, по данным СК, только в ноябре-декабре от суррогатного алкоголя погибло 409 человек. Он также рассказал о других поправках, которые готовят сенаторы для противодействия распространению контрафактного алкоголя."Мы готовим поправки о запрете разлива алкоголя в пластиковую тару, о клеймении стеклянных бутылок со спиртным заводом-производителем", - пояснил он.Кроме того, у мошенников появилась новая практика - поддельные акцизные марки, на которых мелким шрифтом написано - не является акцизом, рассказал Рябухин. Он отметили, что предлагается прописать в УК и КоАП норму о том, что такая практика является преступлением.
https://ria.ru/20220202/zakonoproekt-1770607198.html
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общество, владимир колокольцев, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), сергей рябухин (сенатор)
В Совфеде подготовили поправки к законопроекту о гражданстве
В Совфеде призвали депортировать занимающихся контрафактом во время ожидания гражданства
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Совфеде подготовили поправки ко второму чтению внесенного президентом РФ законопроекта "О гражданстве РФ", согласно которым лица, ожидающие получения российского гражданства и занимающиеся производством контрафактного алкоголя, должны быть депортированы, сообщил РИА Новости один из авторов документа, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
"Порядка 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя, - это иностранные граждане из государств ближнего зарубежья", - сказал парламентарий.
По его словам, законодатели предлагают таких лиц, ожидающих получение гражданства РФ и находящихся в России
по временному разрешению, лишать процедуры предоставления российского гражданства и депортировать на родину.
"Те, кто уже получил гражданство РФ, должны в полной мере нести уголовную и административную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул замглавы комитета.
Рябухин отметил, что принятые ранее законы РФ "выгнали" криминал из крупного производства и правонарушители ушли "в гаражи". Как правило, над одним таким "производством" трудятся по пять-шесть человек, добавил он.
По словам законодателя, "гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать".
Рябухин сообщил, что направил соответствующие поправки в адрес главы МВД Владимира Колокольцева
и надеется на получение положительного ответа .
"Сразу как получим ответ, будем вносить их в Госдуму
", - подчеркнул он.
Рябухин указал на то, что, по данным СК
, только в ноябре-декабре от суррогатного алкоголя погибло 409 человек. Он также рассказал о других поправках, которые готовят сенаторы для противодействия распространению контрафактного алкоголя.
"Мы готовим поправки о запрете разлива алкоголя в пластиковую тару, о клеймении стеклянных бутылок со спиртным заводом-производителем", - пояснил он.
Кроме того, у мошенников появилась новая практика - поддельные акцизные марки, на которых мелким шрифтом написано - не является акцизом, рассказал Рябухин
. Он отметили, что предлагается прописать в УК и КоАП норму о том, что такая практика является преступлением.