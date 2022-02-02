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Госдолг США достиг рекордной отметки, превысив 30 триллионов долларов
Госдолг США достиг рекордной отметки, превысив 30 триллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2022
Госдолг США достиг рекордной отметки, превысив 30 триллионов долларов
Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:13
2022-02-02T07:40
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные американского Минфина.Как заявили опрошенные американскими изданиями финансовые эксперты, данный показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали в Вашингтоне.Большинство опрошенных экономистов сошлись во мнении, что рекордный госдолг не сигнализирует о катастрофе, прежде всего потому, что экономика США демонстрирует рост, несмотря на пандемию, а процентная ставка остаётся на низком уровне.В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что такое решение не является из ряда вон выходящим. По ее словам, в истории США это делалось более 80 раз.В середине октября законодатели, оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное — до 3 декабря — увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов.
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сша, в мире
04:13 02.02.2022 (обновлено: 07:40 02.02.2022)
 
Госдолг США достиг рекордной отметки, превысив 30 триллионов долларов

Госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов

© REUTERS / Carlos BarriaФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Флаг США
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные американского Минфина.
Как заявили опрошенные американскими изданиями финансовые эксперты, данный показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали в Вашингтоне.

"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты", - отмечается в аналитическом материале газеты New York Times.

Большинство опрошенных экономистов сошлись во мнении, что рекордный госдолг не сигнализирует о катастрофе, прежде всего потому, что экономика США демонстрирует рост, несмотря на пандемию, а процентная ставка остаётся на низком уровне.
В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что такое решение не является из ряда вон выходящим. По ее словам, в истории США это делалось более 80 раз.

В середине октября законодатели, оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное — до 3 декабря — увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов.
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