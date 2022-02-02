https://ria.ru/20220202/germaniya-1770650219.html

В Германии связали запуск "Северного потока — 2" с ситуацией вокруг Украины

В Германии связали запуск "Северного потока — 2" с ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 02.02.2022

В Германии связали запуск "Северного потока — 2" с ситуацией вокруг Украины

Запуск трубопровода "Северный поток 2" не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины, заявила на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:34

2022-02-02T12:34

2022-02-02T12:54

в мире

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Запуск трубопровода "Северный поток 2" не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины, заявила на пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель), "Северный поток 2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией - если организовать поставки газа в Германию в обход Украины", - сказала глава комитета бундестага."В отношении этого мы занимаем ясную позицию, что запуска "Северного потока 2" не может произойти до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной – ред.)", - добавила она."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.

https://ria.ru/20220201/potrebiteli-1770513628.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/sertifikatsiya-1770211879.html

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