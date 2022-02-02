https://ria.ru/20220202/gazprom-1770736708.html

"Газпром" подтвердил арбитражное разбирательство против PGNiG и EuRoPol Gaz

"Газпром" подтвердил арбитражное разбирательство против PGNiG и EuRoPol Gaz - РИА Новости, 02.02.2022

"Газпром" подтвердил арбитражное разбирательство против PGNiG и EuRoPol Gaz

"Газпром" подтвердил, что подал арбитражный иск против польской PGNiG и EuRoPol Gaz, заявили в компании. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:55

2022-02-02T18:55

2022-02-02T20:59

экономика

pgnig

газпром

в мире

россия

польша

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763935712_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_6c2462f698c9a560654665beddefd2cc.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. "Газпром" подтвердил, что подал арбитражный иск против польской PGNiG и EuRoPol Gaz, заявили в компании."ПАО "Газпром" подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов", — отметили там.Ранее PGNIG сообщила, что получила от "Газпрома" судебный иск о выплате дивидендов от прибыли EuRoPol Gaz — владельца польской части газопровода "Ямал — Европа", а также о предполагаемом нарушении прав российской компании и назначенных ей членов правления EuRoPol Gaz.По оценке совета директоров PGNiG, требования, содержащиеся в иске "Газпрома", "абсолютно необоснованны". Польская компания добавила, что "предпримет юридические шаги, чтобы показать необоснованность требований.PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol Gaz. Остальные 48,82 процента акций принадлежат "Газпрому".Также стало известно, что суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск польской нефтегазовой компании с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в мае 2018 года. Расследование, которое ЕК инициировала еще в 2012 году, закрыли без штрафов для российского экспортера, но наложили на него обязательства, касающиеся работы в странах Центральной и Восточной Европы. За их нарушение против компании могут ввести санкции в размере до десяти процентов от глобального оборота.В частности, "Газпром" должен был снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе. Клиенты из региона также получали право требовать от "Газпрома" более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.

https://ria.ru/20220202/gaz-1770650391.html

https://ria.ru/20220202/gaz-1770727510.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, pgnig, газпром, в мире, россия, польша, природный газ