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СМИ: США обсуждают с Азией поставки газа в Европу при эскалации на Украине
СМИ: США обсуждают с Азией поставки газа в Европу при эскалации на Украине - РИА Новости, 02.02.2022
СМИ: США обсуждают с Азией поставки газа в Европу при эскалации на Украине
США и ЕС ведут переговоры с рядом стран Азии по поводу возможности поставок природного газа в Европу на случай возможной эскалации кризиса на Украине, передает... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:10
2022-02-02T18:10
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
европа
сша
азия
природный газ
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США и ЕС ведут переговоры с рядом стран Азии по поводу возможности поставок природного газа в Европу на случай возможной эскалации кризиса на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Согласно этим данным, ограниченные переговоры по этой тематике ведутся в том числе с представителями КНР. Ранее ряд влиятельных американских изданий писал, что диалог по этому вопросу США и ЕС поддерживают в том числе с Катаром.В числе потенциальных импортеров природного газа, который предполагается использовать взамен российского, указаны такие страны, как Япония, Южная Корея и Индия. Наряду с этим представители Вашингтона поддерживают переговоры по возможным поставкам "голубого топлива" с Нигерией, Египтом и Ливией, утверждает агентство.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 30 января заявил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с экспортом из России. Они упоминали Катар в числе возможных поставщиков.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220202/rossiya-1770599103.html
https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html
россия
европа
сша
азия
китай
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, европа, сша, азия, природный газ, китай, катар
18:10 02.02.2022
 
СМИ: США обсуждают с Азией поставки газа в Европу при эскалации на Украине

Bloomberg: США и ЕС обсуждают с Азией поставки газа в Европу при эскалации на Украине

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США и ЕС ведут переговоры с рядом стран Азии по поводу возможности поставок природного газа в Европу на случай возможной эскалации кризиса на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, ограниченные переговоры по этой тематике ведутся в том числе с представителями КНР. Ранее ряд влиятельных американских изданий писал, что диалог по этому вопросу США и ЕС поддерживают в том числе с Катаром.
Газораспределительная станция на Украине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
06:04
СМИ: Украина начала закупать у Венгрии российский газ
В числе потенциальных импортеров природного газа, который предполагается использовать взамен российского, указаны такие страны, как Япония, Южная Корея и Индия. Наряду с этим представители Вашингтона поддерживают переговоры по возможным поставкам "голубого топлива" с Нигерией, Египтом и Ливией, утверждает агентство.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 30 января заявил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с экспортом из России. Они упоминали Катар в числе возможных поставщиков.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:32
DNA: Европу ждет энергетическая катастрофа в случае санкций против России
 
В миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропаСШААзияПриродный газКитайКатар
 
 
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