https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
Европа не нашла замену российскому газу
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу - РИА Новости, 02.02.2022
Европа не нашла замену российскому газу
Страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа для Европы в случае отказа Брюсселя от российского топлива. Об этом пишут обозреватели... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:28
2022-02-02T16:28
2022-02-02T17:31
экономика
россия
азербайджан
катар
сша
василий небензя
сергей лавров
сергей нарышкин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа для Европы в случае отказа Брюсселя от российского топлива. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Анна Ширяевская и Исида Алмейда.Как уточняют колумнисты, богатые энергоносителями государства — от Азербайджана до Катара — пообещали экстренно снабдить Евросоюз необходимым сырьем, но вскоре выяснили, что у них не получится заменить ведущего экспортера — Москву."У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придется перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", — напомнил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.По его словам, это приведет к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Россией "нападения" на Украину, которое приведет к перебоям с поставками сырья в Европу. В Москве не раз опровергали подобные голословные утверждения. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "нападении" — это злонамеренная пропаганда Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Москва всегда была надежным экспортером энергоносителей и никогда не грозила прервать поставки в Европу, напомнил постпред при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html
https://ria.ru/20220202/rossiya-1770599103.html
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экономика, россия, азербайджан, катар, сша, василий небензя, сергей лавров, сергей нарышкин, газпром, евросоюз, оон
16:28 02.02.2022 (обновлено: 17:31 02.02.2022)
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу
Bloomberg: страны Ближнего Востока не смогли заменить российский газ для Европы