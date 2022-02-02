12:35 02.02.2022 (обновлено: 14:43 02.02.2022)
"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"
"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе", несмотря на бронь
Логотип "Газпрома"
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade.
Реверсные поставки 1 февраля снизились примерно в четыре раза и до 22:00 мск колебались в диапазоне 140-147 тысяч кубометров в час. А с 00:00 до 2:00 мск 2 февраля, согласно реноминации (оперативной уточненной заявке) на прием газа, могли начаться поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час. Однако физического потока так и не было.
Магистральный газопровод пока не вернулся к прокачке российского газа: данные указывают на то, что с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1,6 тысячи кубометров, однако фактически поставки так и не начались.
"Газпром" больше не бронировал мощности трубы ни во время регулярной, вечерней, ни дополнительной, ночной, сессии, но компания может заказать поставки во время дневной сессии.
Прокачка российского топлива по газопроводу прекратилась с 21 декабря, и "Ямал — Европа" перешел на работу в режиме реверса: физический поток газа шел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Ситуацию не меняло даже бронирование "Газпромом" трубопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.
Долгосрочный же договор компании с Польшей на транзит закончился в 2020 году, и с тех пор она бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова предоставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
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