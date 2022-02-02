https://ria.ru/20220202/gaz-1770650391.html

"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"

"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе" - РИА Новости, 02.02.2022

"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"

Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:35

2022-02-02T12:35

2022-02-02T14:43

экономика

европа

польша

германия

газпром

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade."Газпром" во вторник забронировал часть мощности "Ямала — Европы" для транзита топлива через Польшу с 00:00 мск до 8:00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час.Реверсные поставки 1 февраля снизились примерно в четыре раза и до 22:00 мск колебались в диапазоне 140-147 тысяч кубометров в час. А с 00:00 до 2:00 мск 2 февраля, согласно реноминации (оперативной уточненной заявке) на прием газа, могли начаться поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час. Однако физического потока так и не было.Магистральный газопровод пока не вернулся к прокачке российского газа: данные указывают на то, что с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1,6 тысячи кубометров, однако фактически поставки так и не начались."Газпром" больше не бронировал мощности трубы ни во время регулярной, вечерней, ни дополнительной, ночной, сессии, но компания может заказать поставки во время дневной сессии.Прокачка российского топлива по газопроводу прекратилась с 21 декабря, и "Ямал — Европа" перешел на работу в режиме реверса: физический поток газа шел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Ситуацию не меняло даже бронирование "Газпромом" трубопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.Долгосрочный же договор компании с Польшей на транзит закончился в 2020 году, и с тех пор она бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова предоставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

https://ria.ru/20220129/energetika-1770101419.html

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экономика, европа, польша, германия, газпром