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"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"
"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе" - РИА Новости, 02.02.2022
"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"
Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:35
2022-02-02T14:43
экономика
европа
польша
германия
газпром
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade."Газпром" во вторник забронировал часть мощности "Ямала — Европы" для транзита топлива через Польшу с 00:00 мск до 8:00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час.Реверсные поставки 1 февраля снизились примерно в четыре раза и до 22:00 мск колебались в диапазоне 140-147 тысяч кубометров в час. А с 00:00 до 2:00 мск 2 февраля, согласно реноминации (оперативной уточненной заявке) на прием газа, могли начаться поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час. Однако физического потока так и не было.Магистральный газопровод пока не вернулся к прокачке российского газа: данные указывают на то, что с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1,6 тысячи кубометров, однако фактически поставки так и не начались."Газпром" больше не бронировал мощности трубы ни во время регулярной, вечерней, ни дополнительной, ночной, сессии, но компания может заказать поставки во время дневной сессии.Прокачка российского топлива по газопроводу прекратилась с 21 декабря, и "Ямал — Европа" перешел на работу в режиме реверса: физический поток газа шел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Ситуацию не меняло даже бронирование "Газпромом" трубопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.Долгосрочный же договор компании с Польшей на транзит закончился в 2020 году, и с тех пор она бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова предоставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
https://ria.ru/20220129/energetika-1770101419.html
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экономика, европа, польша, германия, газпром
12:35 02.02.2022 (обновлено: 14:43 02.02.2022)
 
"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе"

"Газпром" не возобновил прокачку газа по "Ямалу — Европе", несмотря на бронь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома"
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип "Газпрома"
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: сейчас поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме, следует из данных немецкого оператора Gascade.
"Газпром" во вторник забронировал часть мощности "Ямала — Европы" для транзита топлива через Польшу с 00:00 мск до 8:00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час.
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Реверсные поставки 1 февраля снизились примерно в четыре раза и до 22:00 мск колебались в диапазоне 140-147 тысяч кубометров в час. А с 00:00 до 2:00 мск 2 февраля, согласно реноминации (оперативной уточненной заявке) на прием газа, могли начаться поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час. Однако физического потока так и не было.
Магистральный газопровод пока не вернулся к прокачке российского газа: данные указывают на то, что с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1,6 тысячи кубометров, однако фактически поставки так и не начались.
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"Газпром" больше не бронировал мощности трубы ни во время регулярной, вечерней, ни дополнительной, ночной, сессии, но компания может заказать поставки во время дневной сессии.
Прокачка российского топлива по газопроводу прекратилась с 21 декабря, и "Ямал — Европа" перешел на работу в режиме реверса: физический поток газа шел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Ситуацию не меняло даже бронирование "Газпромом" трубопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.
Долгосрочный же договор компании с Польшей на транзит закончился в 2020 году, и с тех пор она бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова предоставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
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