https://ria.ru/20220202/forum-1770658011.html

Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи

Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи - РИА Новости, 02.02.2022

Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:15

2022-02-02T13:15

2022-02-02T13:19

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владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет видеоконференция. Президент, конечно, выступит там… "Деловая Россия" будет в четверг, 3 февраля", - сказал Песков.

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россия, деловая россия, владимир путин, дмитрий песков, политика