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Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи - РИА Новости, 02.02.2022
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:15
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россия
деловая россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет видеоконференция. Президент, конечно, выступит там… "Деловая Россия" будет в четверг, 3 февраля", - сказал Песков.
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россия, деловая россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
13:15 02.02.2022 (обновлено: 13:19 02.02.2022)
 
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи

Президент Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи 3 февраля

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет видеоконференция. Президент, конечно, выступит там… "Деловая Россия" будет в четверг, 3 февраля", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:15
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