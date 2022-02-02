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Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи - РИА Новости, 02.02.2022
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:15
2022-02-02T13:19
россия
деловая россия
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политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 февраля выступит на форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это будет видеоконференция. Президент, конечно, выступит там… "Деловая Россия" будет в четверг, 3 февраля", - сказал Песков.
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россия, деловая россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
13:15 02.02.2022 (обновлено: 13:19 02.02.2022)
Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи
Президент Путин выступит на форуме "Деловой России" по видеосвязи 3 февраля