10:00 02.02.2022 (обновлено: 10:01 02.02.2022)
Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование малого бизнеса на 30%
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) по итогам 2021 года увеличила лизинговое финансирование малого и микробизнеса почти на 30%, в результате чего накопленный объем лизинговой поддержки достиг 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
Корпорация МСП предоставляет лизинговое финансирование с 2017 года при помощи четырех дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК).
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Отмечается, что число предприятий, получивших лизинговую поддержу, за прошедший год выросло почти на 40% до 480. При этом сумма среднего чека снизилась на 7% до 23,7 миллиона рублей, что отражает рост диверсификации объемов и проектов лизинговой поддержки, увеличение количества лизингополучателей.
Основной спрос на лизинговые продукты Корпорации МСП за период ее работы на этом рынке приходился на предприятия машиностроения и металлообработки (27,5%), полиграфии и издательской деятельности (14,7%), химической (11,9%) и пищевой (10,3%) промышленности. Еще 6,5% от всего объема выданных средств лизинговой поддержки пришлось на компании индустрии сервиса для добывающих предприятий.
"Отечественный рынок лизинга оборудования активно растет, а лизинговые услуги вызывают все больший интерес у бизнеса. Мы предлагаем лизинговое финансирование по низким ставкам", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что в минувшем году лизинговую поддержку получили много интересных проектов из различных отраслей. Например, компания Центр "МЕТ" (Москва) модернизировала оборудование и увеличила объем выпуска портативных измерителей твердости и эталонных мер твёрдости и микротвёрдости. Компания "Политех" из Удмуртии приобрела в лизинг комплекс нового оборудования и создала цех механической обработки собственной литейной продукции, что в разы повысило эффективность производства. В свою очередь, "ПроГлас Груп" из Нижегородской области при помощи нового оборудования повысила качество очистки и первичной переработки отходов стекла, которые направляются компаниям, в том числе зарубежным, для вторичного использования.