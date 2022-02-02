https://ria.ru/20220202/finansirovanie-1770586988.html

Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование малого бизнеса на 30%

Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование малого бизнеса на 30% - РИА Новости, 02.02.2022

Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование малого бизнеса на 30%

Корпорация МСП (КМСП) по итогам 2021 года увеличила лизинговое финансирование малого и микробизнеса почти на 30%, в результате чего накопленный объем лизинговой РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:00

2022-02-02T10:00

2022-02-02T10:01

экономика

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) по итогам 2021 года увеличила лизинговое финансирование малого и микробизнеса почти на 30%, в результате чего накопленный объем лизинговой поддержки достиг 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.Корпорация МСП предоставляет лизинговое финансирование с 2017 года при помощи четырех дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК).Отмечается, что число предприятий, получивших лизинговую поддержу, за прошедший год выросло почти на 40% до 480. При этом сумма среднего чека снизилась на 7% до 23,7 миллиона рублей, что отражает рост диверсификации объемов и проектов лизинговой поддержки, увеличение количества лизингополучателей.Основной спрос на лизинговые продукты Корпорации МСП за период ее работы на этом рынке приходился на предприятия машиностроения и металлообработки (27,5%), полиграфии и издательской деятельности (14,7%), химической (11,9%) и пищевой (10,3%) промышленности. Еще 6,5% от всего объема выданных средств лизинговой поддержки пришлось на компании индустрии сервиса для добывающих предприятий."Отечественный рынок лизинга оборудования активно растет, а лизинговые услуги вызывают все больший интерес у бизнеса. Мы предлагаем лизинговое финансирование по низким ставкам", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Он отметил, что в минувшем году лизинговую поддержку получили много интересных проектов из различных отраслей. Например, компания Центр "МЕТ" (Москва) модернизировала оборудование и увеличила объем выпуска портативных измерителей твердости и эталонных мер твёрдости и микротвёрдости. Компания "Политех" из Удмуртии приобрела в лизинг комплекс нового оборудования и создала цех механической обработки собственной литейной продукции, что в разы повысило эффективность производства. В свою очередь, "ПроГлас Груп" из Нижегородской области при помощи нового оборудования повысила качество очистки и первичной переработки отходов стекла, которые направляются компаниям, в том числе зарубежным, для вторичного использования.

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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич, москва, нижегородская область