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Опрос: более половины россиян не планируют отказываться от фаст-фуда
Опрос: более половины россиян не планируют отказываться от фаст-фуда - РИА Новости, 02.02.2022
Опрос: более половины россиян не планируют отказываться от фаст-фуда
Более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фаст-фуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть каждый день, говорится в РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:35
2022-02-02T07:35
общество
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фаст-фуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть каждый день, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 28 по 31 января, приняли участие 400 тысяч пользователей, среди них 70% мужчин и 30% женщин.При этом более трети любителей фаст-фуда не переживают из-за своего веса и лишь изредка его проверяют, 29% следят за весом постоянно, 23% не следят вообще, а 11% встают на весы только в случае проблем со здоровьем. Чуть более половины респондентов употребляют калорийное быстрое питание из-за его интенсивного вкуса, для 23% это способ быстро перекусить, 17% искренне любят такие блюда. Для 4% это способ снять стресс, а для 3% - сэкономить.Посетители ресторанов быстрого питания в 49% случаев выбирают в меню чизбургеры, гамбургеры и их вариации, пятая часть выбирает куриные ножки или крылышки, 16% - роллы в лепешке, 11% - картошку и 4% - сладкое. Из тех, кто избегает такой пищи, 80% считают ее вредной, 16% не нравится вкус, 3% соблюдают диету и у 1% были серьезные проблемы со здоровьем от злоупотребления фаст-фудом в прошлом."Если желание попробовать джанк-фуд настолько сильное, 39% участников опроса поддаются ему, а 28% стараются выбрать из ассортимента быстрого питания что-нибудь менее калорийное. 22% заглушают желание другими блюдами, каждый десятый проявляет силу воли и останавливает себя, а 1% решает такую проблему с диетологом", - добавляется в исследовании.
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353
60
353
60
общество, россия
07:35 02.02.2022
 
Опрос: более половины россиян не планируют отказываться от фаст-фуда

Опрос Rambler&Co показал, что 54 процента россиян не планируют отказываться от фаст-фуда

© Depositphotos / khoroshkovФаст-фуд
Фаст-фуд - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / khoroshkov
Фаст-фуд
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фаст-фуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть каждый день, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 28 по 31 января, приняли участие 400 тысяч пользователей, среди них 70% мужчин и 30% женщин.
"Медиахолдинг Rambler&Co узнал, входит ли в рацион интернет-пользователей фаст-фуд. 46% опрошенных россиян стараются не есть блюда быстрого питания, тогда как 54% не планируют от них отказываться. Из них 42% употребляют их редко, когда очень хочется, 8% – несколько раз в месяц, 2% – пару раз в неделю и столько же (2%) готовы есть его каждый день", - говорится в исследовании.
При этом более трети любителей фаст-фуда не переживают из-за своего веса и лишь изредка его проверяют, 29% следят за весом постоянно, 23% не следят вообще, а 11% встают на весы только в случае проблем со здоровьем. Чуть более половины респондентов употребляют калорийное быстрое питание из-за его интенсивного вкуса, для 23% это способ быстро перекусить, 17% искренне любят такие блюда. Для 4% это способ снять стресс, а для 3% - сэкономить.
Посетители ресторанов быстрого питания в 49% случаев выбирают в меню чизбургеры, гамбургеры и их вариации, пятая часть выбирает куриные ножки или крылышки, 16% - роллы в лепешке, 11% - картошку и 4% - сладкое. Из тех, кто избегает такой пищи, 80% считают ее вредной, 16% не нравится вкус, 3% соблюдают диету и у 1% были серьезные проблемы со здоровьем от злоупотребления фаст-фудом в прошлом.
"Если желание попробовать джанк-фуд настолько сильное, 39% участников опроса поддаются ему, а 28% стараются выбрать из ассортимента быстрого питания что-нибудь менее калорийное. 22% заглушают желание другими блюдами, каждый десятый проявляет силу воли и останавливает себя, а 1% решает такую проблему с диетологом", - добавляется в исследовании.
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля 2021, 06:26
Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд
 
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