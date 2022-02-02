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В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"
В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ" - РИА Новости, 02.02.2022
В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"
Здание телеканала "НАШ" в Киеве забросали фаерами, атака произошла во время митинга, где медиа обвиняли в работе на ФСБ России, передает издание "Бабель". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:56
2022-02-02T22:59
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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Здание телеканала "НАШ" в Киеве забросали фаерами, атака произошла во время митинга, где медиа обвиняли в работе на ФСБ России, передает издание "Бабель"."В Киеве у здания телеканала "НАШ", на улице Жилянской, проходит акция протеста. Участники акции заблокировали центральный вход, жгли файеры, а также разрисовали стены и двери. В акции участвуют несколько сотен человек. Среди них представители националистических и правых организаций. Люди требуют закрытия канала и посадки в тюрьму его владельца Евгения Мураева. На здание канала наклеили плакат "Армия России" - активисты обвиняют телеканал в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды", - пишет издание.Кроме того, Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео, на котором видно, как активисты забрасывают здание фаерами под гимн Украины.Как передает "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости"), в ответ сотрудники телеканала включили из колонок записи с призывами не участвовать в "проплаченных митингах" американского инвестора Джорджа Сороса. Сам канал ведет прямую трансляцию.В настоящий момент акция завершилась.Акция протеста проходила и во вторник. На стенах здания телеканала участники оставили надписи "Сепары".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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в мире, джордж сорос, москва, россия, киев, наши, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram (приложение)
22:56 02.02.2022 (обновлено: 22:59 02.02.2022)
 
В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"

Бабель: в Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Здание телеканала "НАШ" в Киеве забросали фаерами, атака произошла во время митинга, где медиа обвиняли в работе на ФСБ России, передает издание "Бабель".
Киеве у здания телеканала "НАШ", на улице Жилянской, проходит акция протеста. Участники акции заблокировали центральный вход, жгли файеры, а также разрисовали стены и двери. В акции участвуют несколько сотен человек. Среди них представители националистических и правых организаций. Люди требуют закрытия канала и посадки в тюрьму его владельца Евгения Мураева. На здание канала наклеили плакат "Армия России" - активисты обвиняют телеканал в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды", - пишет издание.
Кроме того, Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео, на котором видно, как активисты забрасывают здание фаерами под гимн Украины.
Как передает "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости"), в ответ сотрудники телеканала включили из колонок записи с призывами не участвовать в "проплаченных митингах" американского инвестора Джорджа Сороса. Сам канал ведет прямую трансляцию.
В настоящий момент акция завершилась.
Акция протеста проходила и во вторник. На стенах здания телеканала участники оставили надписи "Сепары".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
21:29
США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
 
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