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В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"

В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ" - РИА Новости, 02.02.2022

В Киеве националисты забросали фаерами здание телеканала "НАШ"

Здание телеканала "НАШ" в Киеве забросали фаерами, атака произошла во время митинга, где медиа обвиняли в работе на ФСБ России, передает издание "Бабель". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:56

2022-02-02T22:56

2022-02-02T22:59

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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Здание телеканала "НАШ" в Киеве забросали фаерами, атака произошла во время митинга, где медиа обвиняли в работе на ФСБ России, передает издание "Бабель"."В Киеве у здания телеканала "НАШ", на улице Жилянской, проходит акция протеста. Участники акции заблокировали центральный вход, жгли файеры, а также разрисовали стены и двери. В акции участвуют несколько сотен человек. Среди них представители националистических и правых организаций. Люди требуют закрытия канала и посадки в тюрьму его владельца Евгения Мураева. На здание канала наклеили плакат "Армия России" - активисты обвиняют телеканал в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды", - пишет издание.Кроме того, Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео, на котором видно, как активисты забрасывают здание фаерами под гимн Украины.Как передает "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости"), в ответ сотрудники телеканала включили из колонок записи с призывами не участвовать в "проплаченных митингах" американского инвестора Джорджа Сороса. Сам канал ведет прямую трансляцию.В настоящий момент акция завершилась.Акция протеста проходила и во вторник. На стенах здания телеканала участники оставили надписи "Сепары".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html

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