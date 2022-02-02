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https://ria.ru/20220202/evropa-1770758385.html
Псаки: США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского
Псаки: США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского - РИА Новости, 02.02.2022
Псаки: США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского
Белый дом подтвердил факт переговоров с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:37
2022-02-02T21:37
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
россия
евросоюз
нато
азербайджан
киев
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Белый дом подтвердил факт переговоров с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны."Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками", - сказала на регулярном брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. Она отказалась привести подробности.Ранее 30 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с экспортом из России. Они упоминали Катар в числе возможных поставщиков.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html
https://ria.ru/20220202/voyska-1770752868.html
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в мире, сергей лавров, жозеп боррель, россия, евросоюз, нато, азербайджан, киев, сша, администрация президента сша, дженнифер псаки
21:37 02.02.2022
 
Псаки: США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского

Псаки: США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Белый дом подтвердил факт переговоров с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны.
"Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками", - сказала на регулярном брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. Она отказалась привести подробности.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:07
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
Ранее 30 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с экспортом из России. Они упоминали Катар в числе возможных поставщиков.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:57
Союзники США намерены направить войска на восток НАТО, заявил Белый дом
 
В миреСергей ЛавровЖозеп БоррельРоссияЕвросоюзНАТОАзербайджанКиевСШААдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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