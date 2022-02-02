https://ria.ru/20220202/etiket-1770767435.html

Британский эксперт по этикету рассказал, чем его поразили россияне

Британский эксперт по этикету рассказал, чем его поразили россияне - РИА Новости, 02.02.2022

Британский эксперт по этикету рассказал, чем его поразили россияне

Автор книги "Этикет: правильное поведение в повседневной жизни", королевский батлер и эксперт в области этикета, протокола и сервиса Маартен Богартс рассказал,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:42

2022-02-02T23:42

2022-02-02T23:51

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бельгия

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александр пушкин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Автор книги "Этикет: правильное поведение в повседневной жизни", королевский батлер и эксперт в области этикета, протокола и сервиса Маартен Богартс рассказал, что его удивило в поведении россиян: по его словам, в культурный код жителей России уже вписано "инстинктивное и бессознательное следование правилам этикета"."Я много узнал, много стереотипов для себя разрушились, когда оказался в России. Но самая интересная вещь, которую я видел, я увидел в метро, на улице, когда я замечал пожилых людей с пакетами, а чужие люди, женщины, девушки с детьми, шли помогать. В метро, автобусе, русские люди уступают места тем, кто старше… Я понимал, что это правильно, но не понимал, откуда вы все это знаете", - рассказал Богартс в ходе презентации книги. По его словам, он столкнулся с "врожденным" этикетом россиян, что в дальнейшем послужило одним из толчков для написания книги.Несмотря на то, что после революции 1917 года традиции использования правил этикета в России были в основном утрачены, "многие люди их применяют на каком-то бессознательном уровне, инстинктивно", подчеркнул Богартс. Тем не менее, он считает, что не у всех это выходит "ловко", и задача его книги - показать, как быть вежливым и следовать этикету с комфортом для себя и окружающих.Автор также добавил, что влюблен в Россию и "русскую душу", отметив, что русские люди "очень добры друг к другу", а в знакомстве со страной, менталитетом и культурой ему помогли его "русские мама и папа", как он сам называет чету Пушкиных, с которыми очень дружен.Соавторами предисловия к книге выступили последний потомок Александра Пушкина, тезка и праправнук поэта Александр Пушкин и его супруга Мария Пушкина."Этикет - очень важная для нас всех часть жизни. Для вас, для нас… Как "держаться" в повседневной жизни, не только в России. Многие люди ведь даже за столом не умеют сидеть. Прочтете книгу Маартена - будете знать, как сидеть за столом, как представляться при знакомстве", - сказал Пушкин во время презентации.В своей книге Богартс рассматривает не только классические правила поведения, но также обращается к современным реалиям - так, читатель сможет познакомиться не только с ресторанным, гостевым или бизнес-этикетом, но также с детским и телефонным этикетом, поведением в соцсетях, фастфуд-этикетом и даже "туальэтикетом", рассказывающим о личной гигиене, чихании и высмаркивании. Отдельное место в книге занимает раздел о поведении во время общения с людьми с инвалидностью. Автор подчеркивает, что книга написана "в России и для россиян".Маартен Богартс работал батлером в королевских домах Бельгии и Марокко, президентских резиденциях, королевских дворах, частных резиденциях, посольствах, дворцах арабских шейхов, является экспертом в области этикета, протокола и сервиса. Около 15 лет он живет и работает в России.

https://ria.ru/20220201/knigi-1770538777.html

https://ria.ru/20220131/ukrasheniya-1770242811.html

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россия, бельгия, общество, александр пушкин