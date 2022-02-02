01:18 02.02.2022 (обновлено: 01:21 02.02.2022)
Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП
Фракция Зеленского "Слуга народа" хочет исключить депутата Трухина, пытавшегося скрыть ДТП
Трибуна с логотипом партии "Слуга народа"
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена рассмотреть вопрос об исключении из своих рядов депутата Александра Трухина, который летом 2021 года пытался скрыть ДТП, заявил глава фракции Давид Арахамия.
Во вторник вечером издание "Украинская правда" опубликовало видео с нагрудных камер патрульных полицейских при ДТП с участием депутата Трухина. На нем парламентарий предлагает полицейским отпустить его "тихонько уйти в лес" с места аварии. Также на видео депутат предлагает отблагодарить правоохранителей, если те согласятся.
"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает, такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - приводит текст заявления Арахамии пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
По словам Арахамии, парламентарий должен сотрудничать со следствием.
В августе 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что депутат от партии Зеленского, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек. Авария произошла 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), после чего врезался в автомобиль Daewoo, там находилось двое детей.
Трухин - депутат Рады текущего созыва, член фракции "Слуга народа". Ранее он был депутатом Полтавского областного совета (2015-2019), членом фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность".
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