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Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП

Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП - РИА Новости, 02.02.2022

Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП

Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена рассмотреть вопрос об исключении из своих рядов депутата Александра Трухина, который летом 2021 года пытался... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:18

2022-02-02T01:18

2022-02-02T01:21

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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена рассмотреть вопрос об исключении из своих рядов депутата Александра Трухина, который летом 2021 года пытался скрыть ДТП, заявил глава фракции Давид Арахамия.Во вторник вечером издание "Украинская правда" опубликовало видео с нагрудных камер патрульных полицейских при ДТП с участием депутата Трухина. На нем парламентарий предлагает полицейским отпустить его "тихонько уйти в лес" с места аварии. Также на видео депутат предлагает отблагодарить правоохранителей, если те согласятся.По словам Арахамии, парламентарий должен сотрудничать со следствием.В августе 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что депутат от партии Зеленского, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек. Авария произошла 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), после чего врезался в автомобиль Daewoo, там находилось двое детей.Трухин - депутат Рады текущего созыва, член фракции "Слуга народа". Ранее он был депутатом Полтавского областного совета (2015-2019), членом фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность".

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