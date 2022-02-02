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Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.02.2022
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
Донбасс не получит особого статуса и права вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:39
2022-02-02T16:30
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий кулеба
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Донбасс не получит особого статуса и права вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.Он добавил, что киевские власти проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений."Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности", — добавил украинский министр.Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin . Россия неоднократно обращало внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.При этом несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763642940.html
https://ria.ru/20211128/ukraina-1761139438.html
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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий кулеба, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:39 02.02.2022 (обновлено: 16:30 02.02.2022)
 
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса и права вето Донбассу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Донбасс не получит особого статуса и права вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето", — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям.
Он добавил, что киевские власти проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений.
"Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности", — добавил украинский министр.
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 12:54
В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений
Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.
В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября 2021, 15:06
Украине предрекли потерю территорий "по крымскому пути"
В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin . Россия неоднократно обращало внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
При этом несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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