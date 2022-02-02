13:39 02.02.2022 (обновлено: 16:30 02.02.2022)
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса и права вето Донбассу
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Донбасс не получит особого статуса и права вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето", — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям.
Он добавил, что киевские власти проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений.
"Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности", — добавил украинский министр.
14 декабря 2021, 12:54В Раде описали последствия выполнения Киевом Минских соглашений
Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.
В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
28 ноября 2021, 15:06Украине предрекли потерю территорий "по крымскому пути"
В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin . Россия неоднократно обращало внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
При этом несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.