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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.02.2022
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:45
2022-02-02T23:09
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ведомстве заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружнных сил Украины составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770581838.html
https://ria.ru/20220202/donbass-1770633633.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:45 02.02.2022 (обновлено: 23:09 02.02.2022)
 
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ведомстве заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружнных сил Украины составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.
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