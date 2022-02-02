https://ria.ru/20220202/donbass-1770639626.html

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.02.2022

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:45

2022-02-02T11:45

2022-02-02T23:09

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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ведомстве заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружнных сил Украины составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770581838.html

https://ria.ru/20220202/donbass-1770633633.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр