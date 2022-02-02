https://ria.ru/20220202/donbass-1770639626.html
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.02.2022
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:45
2022-02-02T11:45
2022-02-02T23:09
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918307_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_140c87a21851c35b400a3a6c8d511313.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ведомстве заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружнных сил Украины составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770581838.html
https://ria.ru/20220202/donbass-1770633633.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_128bf0ff7889678a8de1b3e4c4425cb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:45 02.02.2022 (обновлено: 23:09 02.02.2022)
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков