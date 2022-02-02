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Украинские пограничники заявили об обстреле КПП "Гнутово" в Донбассе

Украинские пограничники заявили об обстреле КПП "Гнутово" в Донбассе - РИА Новости, 02.02.2022

Украинские пограничники заявили об обстреле КПП "Гнутово" в Донбассе

Украинские пограничники заявили в среду об обстреле контрольно-пропускного пункта "Гнутово" в Донбассе, потерь среди личного состава нет. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:42

2022-02-02T11:42

2022-02-02T11:42

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КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Украинские пограничники заявили в среду об обстреле контрольно-пропускного пункта "Гнутово" в Донбассе, потерь среди личного состава нет."Сегодня в 8.30 (9.30 мск)... обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области. Для обстрела противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ. В результате атаки потерь среди личного состава нет. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты", - говорится в сообщении государственной пограничной службы в Facebook.В конце декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны трехсторонней контактной группы договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, в том числе относительно условий открытия ответного огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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