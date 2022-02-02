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ВСУ отрабатывают наступление в городских условиях, заявили в ЛНР
ВСУ отрабатывают наступление в городских условиях, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.02.2022
ВСУ отрабатывают наступление в городских условиях, заявили в ЛНР
Украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:15
2022-02-02T11:26
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
донбасс
лнр
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов (ВС Украины – ред.) этой бригады с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп", - сказал Филипоненко. По его словам, это данные разведки народной милиции ЛНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220202/aviatsiya-1770631371.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс, лнр
11:15 02.02.2022 (обновлено: 11:26 02.02.2022)
 
ВСУ отрабатывают наступление в городских условиях, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ отрабатывают наступление в городских условиях

© REUTERS / Separate Naval Infantry BrigadeУкраинские военные во время учений в Одесской области
Украинские военные во время учений в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Separate Naval Infantry Brigade
Украинские военные во время учений в Одесской области
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов (ВС Украины – ред.) этой бригады с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп", - сказал Филипоненко. По его словам, это данные разведки народной милиции ЛНР.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:06
В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию при наступлении
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Государственный флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
03:42
В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине
 
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