https://ria.ru/20220202/dollar-1770671984.html

Курс доллара впервые с 20 января опустился ниже 76 рублей

Курс доллара впервые с 20 января опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 02.02.2022

Курс доллара впервые с 20 января опустился ниже 76 рублей

Рубль в среду усиливает рост в рамках компенсации геополитического дисконта, доллар тестирует круглую поддержку на уровне 76 рублей, следует из данных... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:12

2022-02-02T14:12

2022-02-02T14:23

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рубль в среду усиливает рост в рамках компенсации геополитического дисконта, доллар тестирует круглую поддержку на уровне 76 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск среды падал на 77 копеек, до 76,04 рубля, евро - на 48 копеек, до 85,95 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 75,9825 рубля – минимума с 19 января.

https://ria.ru/20220122/evro-1769011079.html

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доллар, экономика, цены на нефть