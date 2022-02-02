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Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"
Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито" - РИА Новости, 02.02.2022
Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"
Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:11
2022-02-02T20:11
2022-02-02T20:11
авито
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в компании он будет заниматься развитием бизнеса доставки и платежей, сообщили в пресс-службе сервиса."В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах", - говорится в сообщении.Финк 10 лет проработал в Amazon, из которых 6,5 лет занимался ритейл-направлением, и еще 3,5 – маркетплейсом.
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авито, amazon.com, inc., новости компаний - экономика