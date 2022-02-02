https://ria.ru/20220202/direktor-1770746517.html

Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"

Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито" - РИА Новости, 02.02.2022

Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"

Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:11

2022-02-02T20:11

2022-02-02T20:11

авито

amazon.com, inc.

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/20/1509502016_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_216c9780dde816df25af464f7773e8d7.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в компании он будет заниматься развитием бизнеса доставки и платежей, сообщили в пресс-службе сервиса."В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах", - говорится в сообщении.Финк 10 лет проработал в Amazon, из которых 6,5 лет занимался ритейл-направлением, и еще 3,5 – маркетплейсом.

https://ria.ru/20220120/soglashenie-1768703780.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, amazon.com, inc., новости компаний - экономика