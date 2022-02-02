Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/direktor-1770746517.html
Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"
Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито" - РИА Новости, 02.02.2022
Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"
Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:11
2022-02-02T20:11
авито
amazon.com, inc.
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/20/1509502016_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_216c9780dde816df25af464f7773e8d7.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в компании он будет заниматься развитием бизнеса доставки и платежей, сообщили в пресс-службе сервиса."В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах", - говорится в сообщении.Финк 10 лет проработал в Amazon, из которых 6,5 лет занимался ритейл-направлением, и еще 3,5 – маркетплейсом.
https://ria.ru/20220120/soglashenie-1768703780.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/20/1509502016_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_cb8be084e878c206109ba2866cc3d0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авито, amazon.com, inc., новости компаний - экономика
20:11 02.02.2022
 

Топ-менеджер Amazon стал директором по транзакционному бизнесу в "Авито"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПазл в офисе компании Avito в Москве
Пазл в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Топ-менеджер американского ритейлера Amazon Хартмут Финк стал руководителем по транзакционному бизнесу российского сервиса для размещения объявлений "Авито", в компании он будет заниматься развитием бизнеса доставки и платежей, сообщили в пресс-службе сервиса.
"В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах", - говорится в сообщении.
Финк 10 лет проработал в Amazon, из которых 6,5 лет занимался ритейл-направлением, и еще 3,5 – маркетплейсом.
"Авито Доставка была запущена совсем недавно, и мы продолжим планомерно совершенствовать сервис, предлагая нашим клиентам возможность продавать и покупать товары на территории всей страны", - отметил Финк, слова которого приводятся в сообщении.
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 12:21
"Авито" достигла мирового соглашения с "Яндексом" о доступе к поисковику
 
АвитоAmazon.com, Inc.Новости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала