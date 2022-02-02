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Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве
Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве - РИА Новости, 03.02.2022
Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве
Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве, остальные световые конструкции останутся до весны, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-02T13:45
2022-02-03T13:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве, остальные световые конструкции останутся до весны, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Приступили к демонтажу световых цифр "2022". Город украшали почти 60 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года. Их можно было увидеть на Новом Арбате, в парках Горького, "Сокольники", "Царицыно", Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях", - говорится в сообщении.Уточняется, что остальные световые конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – остаются на улицах, площадях, в парках и скверах до весны.Отмечается, что всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправляются на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют.Ранее с московских улиц уже убрали около тысячи новогодних елей. Их вернут в преддверии 2023 года.
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городское хозяйство москвы, москва
13:45 02.02.2022 (обновлено: 13:40 03.02.2022)
 

Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыДемонтаж световых цифр "2022" в Москве
Демонтаж световых цифр 2022 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве, остальные световые конструкции останутся до весны, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Приступили к демонтажу световых цифр "2022". Город украшали почти 60 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года. Их можно было увидеть на Новом Арбате, в парках Горького, "Сокольники", "Царицыно", Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные световые конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – остаются на улицах, площадях, в парках и скверах до весны.
Отмечается, что всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправляются на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют.
Ранее с московских улиц уже убрали около тысячи новогодних елей. Их вернут в преддверии 2023 года.
Новогодние украшения Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Куда увозят новогодние украшения Москвы?
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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