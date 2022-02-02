https://ria.ru/20220202/demontazh-1770856005.html

Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве

Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве - РИА Новости, 03.02.2022

Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве

Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве, остальные световые конструкции останутся до весны, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-02T13:45

2022-02-02T13:45

2022-02-03T13:40

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Демонтаж световых цифр "2022" начался в Москве, остальные световые конструкции останутся до весны, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Приступили к демонтажу световых цифр "2022". Город украшали почти 60 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года. Их можно было увидеть на Новом Арбате, в парках Горького, "Сокольники", "Царицыно", Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях", - говорится в сообщении.Уточняется, что остальные световые конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – остаются на улицах, площадях, в парках и скверах до весны.Отмечается, что всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправляются на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют.Ранее с московских улиц уже убрали около тысячи новогодних елей. Их вернут в преддверии 2023 года.

https://realty.ria.ru/20220129/ukrasheniya-1769964232.html

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городское хозяйство москвы, москва