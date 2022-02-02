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СК возбудил дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье
СК возбудил дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье - РИА Новости, 02.02.2022
СК возбудил дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления краболовного судна у причала в Зарубино Приморского края, где погиб человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:38
2022-02-02T06:38
2022-02-02T06:39
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления краболовного судна у причала в Зарубино Приморского края, где погиб человек, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУТ СК России.В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуировано с судна 14 человек. Водолаз обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут.По его словам, предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения краболова."Проводятся мероприятия по поднятию судна на поверхность. На место происшествие выехала следственная группа", - добавили в управлении.
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происшествия, россия
06:38 02.02.2022 (обновлено: 06:39 02.02.2022)
СК возбудил дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье
СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления краболовного судна у причала в Зарубино Приморского края, где погиб человек, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУТ СК России.
В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуировано с судна 14 человек. Водолаз обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут.
"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК РФ", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения краболова.
"Проводятся мероприятия по поднятию судна на поверхность. На место происшествие выехала следственная группа", - добавили в управлении.