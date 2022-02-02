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https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770706740.html
В Кремле не стали комментировать заявление Делимханова о семье Янгулбаевых
В Кремле не стали комментировать заявление Делимханова о семье Янгулбаевых - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле не стали комментировать заявление Делимханова о семье Янгулбаевых
Заявление депутат от Чечни Адама Делимханова в адрес бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева должны оценивать в Госдуме, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:58
2022-02-02T16:58
алексей венедиктов (журналист)
сергей леонов
владимир путин
россия
эхо москвы (радиостанция)
адам делимханов
чеченская республика (чечня)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявление депутат от Чечни Адама Делимханова в адрес бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева должны оценивать в Госдуме, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее главный редактор "Эха Москвы " Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию."Давать оценку действиям депутатов – это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки от представителей этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", — сказал Песков, реагируя на просьбу прокомментировать уместность заявления депутата Делимханова.Ранее некоторые СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование". Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что комиссия рассмотрит ситуацию, если такое обращение поступит.
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html
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алексей венедиктов (журналист), сергей леонов, владимир путин, россия, эхо москвы (радиостанция), адам делимханов, чеченская республика (чечня), происшествия
16:58 02.02.2022
 
В Кремле не стали комментировать заявление Делимханова о семье Янгулбаевых

Песков: в Госдуме уже есть оценка словам Делимханова о "головах" семьи Янгулбаевых

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявление депутат от Чечни Адама Делимханова в адрес бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева должны оценивать в Госдуме, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее главный редактор "Эха Москвы " Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
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"Давать оценку действиям депутатов – это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки от представителей этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", — сказал Песков, реагируя на просьбу прокомментировать уместность заявления депутата Делимханова.
Ранее некоторые СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование". Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что комиссия рассмотрит ситуацию, если такое обращение поступит.
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