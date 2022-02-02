https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770641903.html

Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова

Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова - РИА Новости, 02.02.2022

Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова

Нужен точный перевод заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:56

2022-02-02T11:56

2022-02-02T19:45

игорь каляпин

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

россия

общество

адам делимханов

сайди янгулбаев

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нужен точный перевод заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Telegram-канал 1ADAT опубликовал переведенную запись обращения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который во время прямого эфира в Instagram якобы обещает отрезать головы членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева."Надо работать с источниками, сейчас мы с коллегами хотим получить точный перевод заявления. Также говорится, что там есть вброс в сторону Игоря Каляпина (член СПЧ). Мы хотим разобраться, насколько это соответствует действительности и насколько точный перевод. Если это так, то это просто вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, согласно нашему законодательству", - сказал Точенов.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу жены Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220201/moskalkova-1770459533.html

https://ria.ru/20220130/spch-1770206157.html

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игорь каляпин, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, россия, общество, адам делимханов, сайди янгулбаев