11:56 02.02.2022 (обновлено: 19:45 02.02.2022)
Секретарь СПЧ прокомментировал слова депутата Делимханова
Секретарь СПЧ Точенов о словах Делимханова: если перевод верный, то это вопиющий случай
Адам Делимханов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нужен точный перевод заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Telegram-канал 1ADAT опубликовал переведенную запись обращения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который во время прямого эфира в Instagram якобы обещает отрезать головы членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.
"Надо работать с источниками, сейчас мы с коллегами хотим получить точный перевод заявления. Также говорится, что там есть вброс в сторону Игоря Каляпина (член СПЧ). Мы хотим разобраться, насколько это соответствует действительности и насколько точный перевод. Если это так, то это просто вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, согласно нашему законодательству", - сказал Точенов.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу жены Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".